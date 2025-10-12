ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нови избори днес в Пазарджик
Общо 597 са кандидатите за 41 мандата, съобщиха от Общинска избирателна комисия (ОИК) - Пазарджик. Регистрани за участие са 23 партии, четири коалиции и две местни коалиции, за които избирателите ще могат да гласуват в 144 секции.
С охраната на изборите са ангажирани 220 полицейски служители, информират от Областната дирекция (ОД) на МВР - Пазарджик, предаде NOVA.
