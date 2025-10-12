ИЗПРАТИ НОВИНА
Нови избори днес в Пазарджик
08:39
©
Нови избори за общински съветници се провеждат днес в Пазарджик. До насрочването им се стигна след като Върховният административен съд касира избора на Общинския съвет от редовния местен вот на 29 октомври 2023 година.

Общо 597 са кандидатите за 41 мандата, съобщиха от Общинска избирателна комисия (ОИК) - Пазарджик. Регистрани за участие са 23 партии, четири коалиции и две местни коалиции, за които избирателите ще могат да гласуват в 144 секции. 

С охраната на изборите са ангажирани 220 полицейски служители, информират от Областната дирекция (ОД) на МВР - Пазарджик, предаде NOVA.


