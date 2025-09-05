ИЗПРАТИ НОВИНА
Нова електронна разплащателна система, която ще функционира и при липса на интернет
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:42
©
Европейският съюз подготвя въвеждането на цифровото евро – нова електронна разплащателна система, която ще може да функционира дори при липса на интернет. Това заяви пред евродепутатите от комисията по икономически и валутни въпроси на Европейския парламент Пиеро Чиполоне, член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ).

По думите му в условията на засилено геополитическо напрежение и нарастващи киберзаплахи е необходимо Европа да разполага със собствена независима инфраструктура за плащания. До края на годината се очаква да приключи първата фаза от подготовката на проекта.

"Днес Европа е изцяло зависима от частни неевропейски системи като Visa и Mastercard. Цифровото евро ще бъде алтернатива, която допълва парите в брой и гарантира свободата на хората да плащат с пари, издадени от ЕЦБ“, подчерта Чиполоне.

Той уточни, че целта е цифровото евро да бъде устойчиво и надеждно дори в ситуации на големи смущения или кризи. За да се гарантира непрекъсваемост, новата инфраструктура ще бъде разпределена в поне три различни региона с множество сървъри. При проблем в една зона плащанията ще бъдат пренасочвани автоматично.

Освен това, в случай че дадена банка изпадне в затруднение, приложението на ЕЦБ за електронни плащания ще осигурява мигновено прехвърляне към друга функционираща институция.

Особено внимание ще бъде отделено на уязвимите групи. "Работим върху технологии за хора, които не разполагат със смартфони или им е трудно да боравят с приложения. Например ще въведем управление с гласови команди“, посочи представителят на ЕЦБ.

За незрящи и глухи потребители се предвижда безплатна помощ в библиотеки и пощи, за да могат те също да използват европейското приложение за разплащания.

"Разплащателните системи са толкова важни, колкото достъпът до електричество и чиста вода. Трябва да гарантираме, че ще бъдат достъпни за всички и във всякакви ситуации“, заключи Чиполоне.


