ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Нов удар по джоба ни! След Нова година вдигат цените на пакетните почивки и екскурзии
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:59Коментари (1)499
©
ДДС ще вдигне цените на пакетните почивки и екскурзии, които се предлагат от туроператори и туристически агенти. Това е един от вариантите за бизнеса вследствие на готвените промени, свързани с туроператорите от Министерството на финансите. В отговор на запитване от финансовото министерство посочиха, че съгласно решение на Съвета на Европейския съюз и привеждането му в националното законодателство се предвижда  годишният оборот на данъчно задължените лица, които извършват туристическа услуга, да се формира по общия ред.

Досега фирмите в този бранш се регистрираха по ДДС и плащаха този данък, при условие че печалбата от предлаганата посредническа услуга надхвърля 100 000 лева. За тях ставката е диференцирана и е в размер на 9%.С промените се вменява задължение на туроператорите да декларират и да се облага с ДДС общият им оборот, обясни Мариана Пеловски, собственик на туристическа агенция, пред "Телеграф“.

От отговора на Министерството на финансите пък става ясно, че ако парламентът приеме това изменение, то ще влезе в сила от 1 януари 2026 година.

Вследствие на това бизнесът има три варианта да процедира. Единият е да вдигне цените на пакетите с 9 на сто. Така, ако досега една екскурзия за чужбина е струвала 1000 лева, ще поскъпне с 90 лв. Втората възможност е да поемат този разход за собствена сметка, тоест да не променят цените и условията за предоставяне на пакетните услуги. Третият вариант е да бъдат намалени предлаганите услуги. Например, ако досега в пакета се включва транспорт, настаняване и изхранване, за да не се повишава цената му, има вероятност да отпадне една от включените в цената услуги, например да се намали броят на храненията, да няма транспорт или други. Също така, ако туроператорите включват например екскурзии и туристически обиколки в пакета за потребителите, те могат да бъдат изключени и да се заплащат допълнително, обясниха туроператори.

От финансовото министерство уточниха, че промяната е за всички нерегистрирани за целите на ЗДДС лица, които извършват туроператорска дейност.

Освен туроператорите с ДДС върху общия оборот от дейността ще се облагат и дилърите на дрехи втора употреба, посочиха от Министерството на финансите


Още по темата: общо новини по темата: 122
09.11.2025 Костадин Костадинов: Това не е бюджет, а финансово престъпление
09.11.2025 Деница Сачева за увеличението на осигурителната вноска и на данък "дивидент": Остава, трябват ни тези приходи
09.11.2025 Затягат условията за пенсиониране
09.11.2025 Партията на ген. Атанасов категорично няма да подкрепи Бюджет 2026
08.11.2025 Кристалина Георгиева за Бюджет 2026: Трябва да внимаваме с дефицита, важно е за хората
08.11.2025 Предприемачите с писмо до Теменужка Петкова: Категорично се противопоставяме на увеличението на данъка върху дивидентите
предишна страница [ 1/21 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Но пък ще сме горди европейци. На гол тумбак чифте пищови. По 370 евро на карта и после по 500 кеш. Яко!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Кристина Димитрова: Коварен хепатит, а не алкохолът, докара цироз...
14:47 / 09.11.2025
Иво Сиромахов: Нека да говорим с факти
14:42 / 09.11.2025
Отвориха Прохода на Републиката
14:52 / 09.11.2025
Повечето основни хранителни продукти и плодовете не спират да пос...
13:56 / 09.11.2025
Адвокатите на обвинените в кражба на гориво в Старозагорско: Няма...
14:17 / 09.11.2025
Деница Сачева за увеличението на осигурителната вноска и на данък...
12:57 / 09.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
11:38 / 07.11.2025
Cобственик на магазин: Като казаха, че ще влиза еврото, всеки започна да си изпразва касичките
Cобственик на магазин: Като казаха, че ще влиза еврото, всеки започна да си изпразва касичките
21:01 / 07.11.2025
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
08:42 / 07.11.2025
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
20:38 / 07.11.2025
Недоволство в Пловдив заради нов строеж. Инвеститорът: Могат да искат и по въздуха да вкарваме техниката
Недоволство в Пловдив заради нов строеж. Инвеститорът: Могат да искат и по въздуха да вкарваме техниката
09:28 / 07.11.2025
Градът на мечтите: Преди 40 г. е с население 53000, днес се е свил наполовина
Градът на мечтите: Преди 40 г. е с население 53000, днес се е свил наполовина
13:14 / 07.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
Болести и зарази
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: