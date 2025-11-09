Нов удар по джоба ни! След Нова година вдигат цените на пакетните почивки и екскурзии

© ДДС ще вдигне цените на пакетните почивки и екскурзии, които се предлагат от туроператори и туристически агенти. Това е един от вариантите за бизнеса вследствие на готвените промени, свързани с туроператорите от Министерството на финансите. В отговор на запитване от финансовото министерство посочиха, че съгласно решение на Съвета на Европейския съюз и привеждането му в националното законодателство се предвижда годишният оборот на данъчно задължените лица, които извършват туристическа услуга, да се формира по общия ред.



Досега фирмите в този бранш се регистрираха по ДДС и плащаха този данък, при условие че печалбата от предлаганата посредническа услуга надхвърля 100 000 лева. За тях ставката е диференцирана и е в размер на 9%.С промените се вменява задължение на туроператорите да декларират и да се облага с ДДС общият им оборот, обясни Мариана Пеловски, собственик на туристическа агенция, пред "Телеграф“.



От отговора на Министерството на финансите пък става ясно, че ако парламентът приеме това изменение, то ще влезе в сила от 1 януари 2026 година.



Вследствие на това бизнесът има три варианта да процедира. Единият е да вдигне цените на пакетите с 9 на сто. Така, ако досега една екскурзия за чужбина е струвала 1000 лева, ще поскъпне с 90 лв. Втората възможност е да поемат този разход за собствена сметка, тоест да не променят цените и условията за предоставяне на пакетните услуги. Третият вариант е да бъдат намалени предлаганите услуги. Например, ако досега в пакета се включва транспорт, настаняване и изхранване, за да не се повишава цената му, има вероятност да отпадне една от включените в цената услуги, например да се намали броят на храненията, да няма транспорт или други. Също така, ако туроператорите включват например екскурзии и туристически обиколки в пакета за потребителите, те могат да бъдат изключени и да се заплащат допълнително, обясниха туроператори.



От финансовото министерство уточниха, че промяната е за всички нерегистрирани за целите на ЗДДС лица, които извършват туроператорска дейност.



Освен туроператорите с ДДС върху общия оборот от дейността ще се облагат и дилърите на дрехи втора употреба, посочиха от Министерството на финансите