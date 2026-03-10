Васил Костадинов за директор на ОД на МВР - Пловдив. Това съобщи Николай Попов, бащата на трагично загиналата миналата година в катастрофа с тир Сияна.
Той публикува пост във фейсбук, в който обяснява мотивите за общественото недоволство. Plovdiv24.bg припомня, че на 5 март протестиращи блокираха част от Околовръстното на Пловдив с искания за оставка на новоназначения директор на полицията в града под тепетата.
Този човек съсипа разследването за убийството на Митко от Цалапица.
Аз ще бъда там в знак на подкрепа към майката на Митко, Атанаска Бакалова, която поканих в листите на "СИЯНИЕ". Само хора, изпитали истинска болка и жестоките удари на системата, могат да я променят.
Подкрепяме министър Емил Дечев в борбата му за честни избори, но не и това конкретно назначение.
Нямаме никакви претенции кой да оглави ОД на МВР - Пловдив, само това да не бъде Васил Костадинов.
Тази сряда протестът ще бъде под прозорците на министъра на вътрешните работи. Той отказва да ни чуе, затова ще протестираме.
18:30 ч. пред МВР, ул. "6-ти септември“, София.
Да подкрепим една майка в борбата ѝ за справедливост.
