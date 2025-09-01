ИЗПРАТИ НОВИНА
Нов иновативен метод ще помага на учениците в подготовката за НВО
Автор: Илиана Пенова 12:17
©
Нова серия от образователни карти предоставя възможност на българските ученици да се подготвят за един от най-важните етапи по пътя към знанието – Националното външно оценяване в 7. клас. Поредицата "5 минути за отличен“ на издателство "Клет България“ включва осем комплекта образователни карти по математика и български език и литература, които са съобразени с актуалните учебни програми и представят основната информация в синтезиран и интерактивен вид. С тях учениците от 4.,5., 6. и 7. клас могат да наградят своите знания, да наваксат пропуснатия материал и да придобият увереност за предстоящите изпити. 

Образователните комплекти включват нагледни примери, закономерности, таблици и формули по основните предмети, по които се провежда външното оценяване. С тях учениците могат лесно и удобно да преговорят важната информация, да задълбочат разбирането си и да направят реална самооценка на натрупаните знания. Компактният размер и удобният им формат позволяват бързо и ефективно усвояване на ключови теми и понятия навсякъде и по всяко време.

"Постоянството е ключът към успеха, а малките стъпки често водят до големи промени. Именно затова създадохме нашата нова образователна поредица "5 минути за отличен“. Вярваме, че ако учениците отделят няколко минути на ден за преговор, те постепенно ще затвърдят знанията си, ще придобият увереност и ще излязат от изпитната зала с по-добри резултати. Надяваме се с нея да им помогнем да преодолеят предизвикателствата по пътя към знанието и да натрупат увереност“ - сподели Владимир Колев, управител на издателството.

Ексклузивното предлагане на комплектите от серията "5 минути за отличен“ в магазините на веригата в цялата страна дава възможност на родителите лесно и удобно да се сдобият с интерактивните карти по време на обичайния си седмичен пазар. Сътрудничеството между двете компании отразява техния ангажимент към развитието на образованието и младите хора в страната.







