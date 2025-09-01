ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нов иновативен метод ще помага на учениците в подготовката за НВО
Образователните комплекти включват нагледни примери, закономерности, таблици и формули по основните предмети, по които се провежда външното оценяване. С тях учениците могат лесно и удобно да преговорят важната информация, да задълбочат разбирането си и да направят реална самооценка на натрупаните знания. Компактният размер и удобният им формат позволяват бързо и ефективно усвояване на ключови теми и понятия навсякъде и по всяко време.
"Постоянството е ключът към успеха, а малките стъпки често водят до големи промени. Именно затова създадохме нашата нова образователна поредица "5 минути за отличен“. Вярваме, че ако учениците отделят няколко минути на ден за преговор, те постепенно ще затвърдят знанията си, ще придобият увереност и ще излязат от изпитната зала с по-добри резултати. Надяваме се с нея да им помогнем да преодолеят предизвикателствата по пътя към знанието и да натрупат увереност“ - сподели Владимир Колев, управител на издателството.
Ексклузивното предлагане на комплектите от серията "5 минути за отличен“ в магазините на веригата в цялата страна дава възможност на родителите лесно и удобно да се сдобият с интерактивните карти по време на обичайния си седмичен пазар. Сътрудничеството между двете компании отразява техния ангажимент към развитието на образованието и младите хора в страната.
