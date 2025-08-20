ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Нов инцидент с атракцион на плажа в Слънчев бряг! Пострада ученик!
От ОДМВР Бургас съобщиха за Burgas24.bg, че около 15:30 ч. днес трима непълнолетни туристи, отседнали в курорта, използвали "плаващ дюшек"- лодка, издърпваща надуваем дюшек през морето. По време на движение лодката предприела рязка маневра и един от младежите се изпуснал от дюшека, падайки в морето, след които отново се качил самостоятелно. При слизането на брега младежите нямали оплаквания, но падналият бил с леко кръвотечение в областта на брадичката отдясно. Отказал помощ, но след няколко метра му станало лошо и получил световъртеж. Прегледан е от лекар в медицинския център на плажа, който се усъмнил, че софиянецът може да е получил комоцио. Повикан е екип на "Спешна помощ", с който момчето е откарано до УМБАЛ - Бургас.
Работата по случая продължава от служители на РУ Несебър, където е образувано досъдебно производство.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 673
|предишна страница [ 1/113 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
КЗК започва проучване на пазара на олиото заради възможно повишав...
16:05 / 20.08.2025
Официално: Четири нови защитени територии у нас
16:00 / 20.08.2025
КЕВР определи компенсациите за битовите потребители на ток за мес...
15:16 / 20.08.2025
Преназначиха ген. Емил Тонев за шеф на НСО
15:17 / 20.08.2025
2/3 от българите смятат, че цените са се увеличили в последните с...
15:20 / 20.08.2025
Известна механа спира работа, персоналът бил много безотговорен и...
13:56 / 20.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS