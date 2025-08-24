Николай Попов: Марти и Христина остават между живота и смъртта

© Бащата на 12-годишната Сияна Николай Попов съобщи, че няма промяна в състоянието на Марти и Христина, които бяха пометени от АТВ в центъра на Слънчев бряг.



"И двамата продължават да са между живота и смъртта", допълва Попов.



"Добрата новина е, че успяхме да ангажираме със случая националния консултант по анестезиология проф. Николай Младенов, който се отзова веднага и още днес ще бъде в Бургас", заяви още той.



Попов каза, че лекарите от Бургас правят всичко по силите си и техниката, с която разполагат, за да помогнат на пострадалите. Те ще преценят и дали е възможно преместване на Марти и Христина в София, за да се продължи лечението им.