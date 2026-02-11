ИЗПРАТИ НОВИНА
Николай Дойнов обясни защо поиска личната карта на Ралица Асенова, майка на жертва от "Петрохан"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:42
©
Водещият на NOVA Николай Дойнов даде официално обяснение в ефир относно поисканата лична карта на Ралица Асенова - майка на Николай Златков, една от жертвите в трагедията край "Петрохан“. Случаят предизвика вълна от реакции в социалните мрежи и постави въпроси за границите на журналистическата проверка в условия на живо излъчване.

Дойнов се обърна към зрителите още в началото на предаването "Интервюто в Новините на NOVA“, за да разясни ситуацията от предходната вечер.

"Преди да започнем днешния разговор, позволете ми да кажа няколко думи за  интервюто с майката на една от жертвите в ужасната история, която е тема номер едно в страната през последните дни. Показването на документ за самоличност за момент измести фокуса от отговорите, които обществото търси за трагедията "Петрохан“, започна водещият.

По думите му, екипът на NOVA е получил обаждане по телефона по време на централната емисия новини.

"По телефон се свърза госпожа Ралица Асенова, която ни каза, че е майка на Николай Златков, една от шестте жертви. Пожела да говори пред NOVA. Единственото ѝ условие беше това да се случи в този момент, веднага и само единствено на живо, за да няма промяна на думите ѝ“, обясни Дойнов.

Той подчерта, че до този момент не е имало публична информация за нея и редакцията не е разполагала с възможност да свърже името с лице.

"Имахме косвени данни, но и броени минути за проверка“, заяви водещият.

Според него решението за проверка на самоличността в ефир е било продиктувано от отговорността на медията към аудиторията.

"Осъзнавахме риска, но го поехме точно заради всички отговори, които търсим. Зрителите трябва да знаят кой стои зад думите, които чуват в телевизионен ефир, особено при криза на доверие, породена от противоречива информация“, каза той.

В заключение Николай Дойнов подчерта, че съдник на журналистическите решения е публиката.

"Това е нашата отговорност като медия. А нашите съдници са нашите зрители. Още веднъж съболезнования на близките на жертвите“, заяви водещият.



