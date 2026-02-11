© Водещият на NOVA Николай Дойнов даде официално обяснение в ефир относно поисканата лична карта на Ралица Асенова - майка на Николай Златков, една от жертвите в трагедията край "Петрохан“. Случаят предизвика вълна от реакции в социалните мрежи и постави въпроси за границите на журналистическата проверка в условия на живо излъчване.



Дойнов се обърна към зрителите още в началото на предаването "Интервюто в Новините на NOVA“, за да разясни ситуацията от предходната вечер.



"Преди да започнем днешния разговор, позволете ми да кажа няколко думи за интервюто с майката на една от жертвите в ужасната история, която е тема номер едно в страната през последните дни. Показването на документ за самоличност за момент измести фокуса от отговорите, които обществото търси за трагедията "Петрохан“, започна водещият.



По думите му, екипът на NOVA е получил обаждане по телефона по време на централната емисия новини.



"По телефон се свърза госпожа Ралица Асенова, която ни каза, че е майка на Николай Златков, една от шестте жертви. Пожела да говори пред NOVA. Единственото ѝ условие беше това да се случи в този момент, веднага и само единствено на живо, за да няма промяна на думите ѝ“, обясни Дойнов.



Той подчерта, че до този момент не е имало публична информация за нея и редакцията не е разполагала с възможност да свърже името с лице.



"Имахме косвени данни, но и броени минути за проверка“, заяви водещият.



Според него решението за проверка на самоличността в ефир е било продиктувано от отговорността на медията към аудиторията.



"Осъзнавахме риска, но го поехме точно заради всички отговори, които търсим. Зрителите трябва да знаят кой стои зад думите, които чуват в телевизионен ефир, особено при криза на доверие, породена от противоречива информация“, каза той.



В заключение Николай Дойнов подчерта, че съдник на журналистическите решения е публиката.



"Това е нашата отговорност като медия. А нашите съдници са нашите зрители. Още веднъж съболезнования на близките на жертвите“, заяви водещият.



