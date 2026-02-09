© NOVA От полицията ми говореха ми в минало време за сина ми и какъв беше той. Питаха ме дали някъде има ключ, аз не знаех за ключ. Отношението към мен беше меко казано не добро от гледна точка от това, че аз бях убеждавана, че аз не познавам сина си и има голямо бойно съоръжение. Това е чиста лъжа. Това заяви Ралица Асенова, майката на загиналия в хижата "Петрохан" Николай Златков пред NOVA.



"Това беше и е най-хармоничната среда, която може да съществува. Аз бях там. Синът ми направи сарми, гледахме филми. Там имаше уникални неща, имаше звукозаписно студио имаше работилница за глина", каза още тя.



"Вечерта в неделя са минали 4 джипа, тези 6 човека нямаха 4 джипа", категорична е тя.



"Очевидно нещо са били видели - някаква страхотна заплаха. Това е професионално извършено убийство", каза тя.