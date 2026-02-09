ЗАРЕЖДАНЕ...
|Майката на загиналия Николай Златков: Очевидно нещо са били видели - някаква страхотна заплаха
"Това беше и е най-хармоничната среда, която може да съществува. Аз бях там. Синът ми направи сарми, гледахме филми. Там имаше уникални неща, имаше звукозаписно студио имаше работилница за глина", каза още тя.
"Вечерта в неделя са минали 4 джипа, тези 6 човека нямаха 4 джипа", категорична е тя.
"Очевидно нещо са били видели - някаква страхотна заплаха. Това е професионално извършено убийство", каза тя.
