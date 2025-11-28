ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нидал Алгафари: Млади хора излязоха да протестират срещу бюджета, без да се усетят, че са маша в ръцете на едни или на други
"Предполагам знаете, че бюджетът не се хареса в Европа, и това даде някаква сигнална червена лампа към лидерите на мнозинството в момента. Трябваше някакъв повод, някаква причина, поради която да намерят как да се измъкнат от това и да се върнат на първоначалните позиции. И благодарение на протеста, което така угодно им помогна, те го направиха", допълни още той.
По думите му Асен Василев и Ивайло Мирчев са въздействали емоционално на част от народа, който не е виждал проблемите в бюджета, за да излязат и да протестират.
Според Алгафари протестът помогна на управляващото мнозинство да направи някакви промени, "които да се харесат на хората в Европа, гледащи на бюджета ни като първи бюджет в евро, малко по под лупа, за да не изпадаме в ситуация, в която беше изпаднала Гърция или както изпадна Румъния".
"След като Асен Василев заяви, че ще блокират Народното събрание в понеделник отново, със сигурност вече целите са по-различни от бюджета. Целта на ПП е да се опитат някак си да изградят наново или да заринат репутационните си щети", подчерта писателят.
На въпрос дали сегашната протестна вълна може да доведе предсрочни парламентарни избори Алгафари отговори следното: "Не мисля. Нито една политическа формация, като се изключат ГЕРБ и ДПС "Ново начало“, не искат да има избори, защото БСП са под съмнение дали ще успеят да направят същия резултат. Всички ще направят всичко по силите си да изкарат целия мандат, защото имаме нужда от стабилност. Стабилност, която да ни помогне сега при тези тежки дни,около прехвърлянето на валутата.Може би ще има спекула и някъкв опит за вдигане на цени. И за това нещо ще ни трябва стабилност, силно правителство."
