Не обменяйте сега: Курсът от 1.95583 лева за 1 евро ще бъде задължителен едва от 1 януари

Много хора се втурнаха панически да обменят пари, все едно еврото ще им избяга. ФОКУС съветва да не се паникьосвате. Няма как да избягаме от еврото и то само ще дойде при нас.



Прост пример е заплатата. По закон е редно да я получаваме по банков път и следващата ще бъде именно в евро. Искаме – не искаме, отидем ли до банкомата, той ще ни даде от новата валута.



ФОКУС напомня още нещо много важно! През януари ще можем да пазаруваме както с евро, така и с левове. Не се натоварвайте, празнувайте! Нито сме първите, нито последните. Хубаво, обаче е да си имате пари в брой за последните дни от тази и първите от новата година. Валутата е по ваш избор.