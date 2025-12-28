ЗАРЕЖДАНЕ...
|Не обменяйте сега: Курсът от 1.95583 лева за 1 евро ще бъде задължителен едва от 1 януари
Прост пример е заплатата. По закон е редно да я получаваме по банков път и следващата ще бъде именно в евро. Искаме – не искаме, отидем ли до банкомата, той ще ни даде от новата валута.
ФОКУС напомня още нещо много важно! През януари ще можем да пазаруваме както с евро, така и с левове. Не се натоварвайте, празнувайте! Нито сме първите, нито последните. Хубаво, обаче е да си имате пари в брой за последните дни от тази и първите от новата година. Валутата е по ваш избор.
