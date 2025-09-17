ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Не е установена неизправност на превозното средство при инцидента в Слънчев бряг
След това губи контрол и за да избегне удар с насрещно движещ се автомобил, се качи на тротоара. Там блъсна 35-годишни съпрузи от Пловдив заедно с 4-годишното им момченце и двете племеннички на мъжа - на 6 и 12 години.
''АТВ не би трябвало да спира трудно, ако се използват спирачките. В случая с Никола Бургазлиев такива не са били употребени. Няма следи от спирачен път и очевидно машината се е движила през цялото време, докато не се е ударила в стената. Ориентировъчно скоростта е била около 30 километра в час“, добави Маринов.
По думите на Маринов машината не е точно АТВ, а попада в категорията "четириколесно превозно средство“, което може да бъде управлявано от всеки с категория B1. Той уточни, че такъв тип превозно средство се управлява много лесно
Той уточни, че Бургазлиев сам е навлязъл в насрещното движение и се предполага, че се е уплашил, когато е направил рязка маневра.
Експертизата трябва да отговори на въпроса дали е имал време да реагира и да предотврати трагедията. Най-късно до края на седмицата резултатите ще бъдат готови.
Маринов подчерта, че защитата е поискала да бъде изследвана контролната проба и искането е уважено от прокуратурата.
По думите му, ако шофьорът е употребил марихуана, дори и преди няколко дни, той не е трябвало да управлява моторното превозно средство.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 61
|предишна страница [ 1/11 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Важно предупреждение за българите в Сърбия
18:41 / 17.09.2025
Полиция спря арогантен шофьор на АМ "Тракия"
17:29 / 17.09.2025
Рокади в МОН! Важни фигури размениха местата си
17:19 / 17.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:45 / 17.09.2025
Борисов: Това е безотговорност
16:07 / 17.09.2025
Въведоха нов вид винетка!
15:27 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София
17:25 / 15.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
Мария Илиева стигнала 100 кг
12:59 / 15.09.2025
Рая Пеева и Явор Бахаров отново заедно
14:40 / 15.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS