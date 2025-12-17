ИЗПРАТИ НОВИНА
Наша банка с важна информация, свързана с еврото и досегашните договори
Автор: Десислава Томева 16:45
©
Първа инвестиционна банка разпрати съобщение до всичките си клиенти, свързана с въвеждането на еврото. Информацията касае промени в общите условия от 01.01.2026 г., както и сключените преди този момент договори.

Ето и съобщението на ПИБ, публикувано от ФОКУС:

Уважаеми клиенти,

Първа инвестиционна банка АД (Fibank) предприема всички необходими действия, организационни, системни и технологични подобрения за превалутиране на банковите сметки и продукти за плавно преминаване към еврото, така че да не се налагат допълнителни действия от Ваша страна, вкл. посещение в офис.

С настоящото Ви уведомяваме за ключовите промени и дати, свързани с ползваните от Вас продукти.

От 01.01.2026 г., ще влязат в сила промени в общите условия на Първа инвестиционна банка АД, посочени в приложения документ.

На 01.01.2026 г. всички вземания и задължения (в т.ч. овърдрафти, кредитни карти и др.) в левове, ще бъдат еднократно превалутирани в евро по официалния валутен курс (1,95583 лева за 1 евро) и правилата за закръгляване съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Важно е да знаете: Превалутирането ще бъде извършено автоматично, без такси и комисиони.

Сключените договори остават в сила, без необходимост от допълнително споразумение/анекс към тях;

По договори с променлив лихвен процент ще бъде извършена промяна в прилагания референтен лихвен процент, така че крайният лихвен процент, приложим по съответния продукт, да остане непроменен към датата на извършване на замяната и във всички случаи да не надвишава този преди замяната.

По-подробно можете да се запознаете с промените в страницата на банката.

Внимание!!! ПИБ не изисква да въвеждате кодове, пароли, картови или лични данни, да актуализирате данни или да извършвате други действия с подобен характер.


