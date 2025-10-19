© Намушканото момче в столичен мол е в много тежко състояние. Това съобщиха от "Пирогов" за "Фокус". То е настанено в противошокова зала.



Припомняме, че след сбиване в Мол София на бул. "Александър Стамболийски" тийнейджър беше намушкан и откаран в болница.



Сигнал е подаден след 19:30 часа тази вечер. Свадата се е разиграла на 3-тия етаж на търговския център.



Около 19:20 часа тази вечер на мола възникна хаос, предаде репортер на "Фокус", който бе на място. Чуваха се крясъци и деца започнаха да тичат по ескалаторите.



Първоначално посетителите и служителите на мола си помислиха, че става въпрос за шега, но минути по-късно момче започна да предупреждава, че е станал голям бой.



"Не се качвайте горе!", крещеше момчето и побърза да излезе от търговския център.



Малко по-късно на място пристигна екип на полицията, а след това и линейка.