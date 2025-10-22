ЗАРЕЖДАНЕ...
|Съдът остави в ареста 15-годишното момче, намушкало свой връстник в столичен мол
Съдът е преценил, че няма опасност момчето да се укрие, но има опасност да извърши друго престъпление. Той е имал криминални регистрации. Последната е за грабеж през тази година.
Според съда мярката "надзор на Детска педагогическа стая" не е дала необходимия резултат. Здравословният проблем на момчето е по рождение, но не пречи младежът да бъде задържан под стража.
