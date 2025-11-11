ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Налагат глоби до 100 лв. на пешеходци, използващи телефон при пресичане
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:29Коментари (3)646
©
От днес започва  акция "Зима" 2. Пътна полиция ще следи за спазването на правилата по пътищата и от пешеходци, и от шофьори. Под лупа ще се гледа дали се спазват промените в Закона за движение по пътищата, влезли в сила в началото на септември.

Според новите текстове ще се налагат глоби по 100 лева, ако пешеходец пресича на пешеходна пътека, докато говори или си гледа в телефона. Толкова ще е санкцията и за шофьорите, които използват мобилно устройство зад волана.

Отнемане на шофьорската книжка за 2 месеца и глоба от 600 лева грози водачите, който превишават с над 50 км/ч извън населено място, предаде БНТ.

В следващите дни ще бъде засилен и контролът по пътищата в петък, събота и неделя към граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Калотина", както и в районите на "Кулата", "Дунав мост" 1 и "Дунав мост" 2.

"В тази десетдневка основният акцент ще бъде основно да съблюдаваме дали пътниците в автомобилите на пречат на водачите. Дали се спазват правилата. А и нещо, което доста често се пренебрегва, а именно дали пешеходците спазват правилата за движението по пътищата", поясни комисар Мария Ботева - зам.-началник на отдел "Пътна полиция", ГДНП.

Комисар Ботева препоръча на всички да проверят състоянието на гумите си и да бъдат подготвени от рано, а не да чакат 15 ноември.


Още по темата: общо новини по темата: 57
11.11.2025 Проф. Рачев: Не можем да тръгнем по джапанки, но ще е топъл ноември
08.11.2025 Синоптици: Идват дъжд и сняг до часове
05.11.2025 Поверие гласи, че ако днес залезът бъде ярък, ни очаква лошо време идните
дни
04.11.2025 Как най-ефикасно да намалим сметките за парно?
02.11.2025 Експерт: Това е най-енергийно неефективният начин за проветряване, който хората много го обичат
01.11.2025 В ход е акция "Зима": За какво ще ни проверяват?
предишна страница [ 1/10 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
-1
 
 
Лаладжии. Решиха проблемите на държавата, с тва тръгнали да се занимават.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Предприемат: Залитане към езиковото обучение вреди на младите хор...
09:41 / 11.11.2025
Халваджиян: Лъжат, крадат и няма последствия, а ние спим, забравя...
09:01 / 11.11.2025
Проф. Рачев: Не можем да тръгнем по джапанки, но ще е топъл ноемв...
09:08 / 11.11.2025
Надпис "убиец" се появи на гаража на мъжа, прегазил кучето Мая
09:09 / 11.11.2025
Мария Захарова: Споразумението между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот е ча...
08:51 / 11.11.2025
Оранжев код за обилни валежи
08:06 / 11.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
18:35 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
21:09 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Специализант от ВМА умишлено прегази и уби куче
Зима 2025/2026 г.
БК Академик Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: