|Налагат глоби до 100 лв. на пешеходци, използващи телефон при пресичане
Според новите текстове ще се налагат глоби по 100 лева, ако пешеходец пресича на пешеходна пътека, докато говори или си гледа в телефона. Толкова ще е санкцията и за шофьорите, които използват мобилно устройство зад волана.
Отнемане на шофьорската книжка за 2 месеца и глоба от 600 лева грози водачите, който превишават с над 50 км/ч извън населено място, предаде БНТ.
В следващите дни ще бъде засилен и контролът по пътищата в петък, събота и неделя към граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Калотина", както и в районите на "Кулата", "Дунав мост" 1 и "Дунав мост" 2.
"В тази десетдневка основният акцент ще бъде основно да съблюдаваме дали пътниците в автомобилите на пречат на водачите. Дали се спазват правилата. А и нещо, което доста често се пренебрегва, а именно дали пешеходците спазват правилата за движението по пътищата", поясни комисар Мария Ботева - зам.-началник на отдел "Пътна полиция", ГДНП.
Комисар Ботева препоръча на всички да проверят състоянието на гумите си и да бъдат подготвени от рано, а не да чакат 15 ноември.
