Най-добрата синоптичка на НИМХ: Ще има сняг за Нова година, може и на Коледа!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:49Коментари (0)409
© Plovdiv24.bg
"Съвсем няма да забравим за снега, защото ако на Коледа няма, то на близкия празник -  Нова година, все по-голяма става вероятността да бъде достатъчно студено, за да вали сняг. Така че в края на годината много вероятно е наистина да имаме обстановка, по която ще има и снеговалежи в страната“. Това коментира в "Тази неделя“ директорът на департамент "Прогнози" в НИМХ Анастасия Стойчева.

По думите ѝ - във високата част на планините около Коледа, след 20 декември се създават условия, при които барични долини или средиземноморски циклони ще носят валежи на Балканския полуостров и даже в не толкова високата планина, на малко по-ниско също ще има и сняг за Коледа.

"За нова година, вероятността да има сняг и в по-ниската част, вече става по-голяма“, посочи тя.

"За съжаление досега температурите в страната ни бяха над климатичните норми, така че само в най-високата част на планината има сняг. Той не е и много. Последните дни на декември ще дадат принос към снежната покривка в планината“, коментира Анастасия Стойчева.

Тя посочи, че температурите през декември са доста над нормата – 4-5 градуса.

"Това, което ни очаква през последното десетдневие - застудяването, няма да може да компенсира топлите първо и второ десетдневие. И като цяло ще приключим месеца с температурите над нормите, но все пак в тази последна част от месеца ще имаме и ниски температури“, обясни директорът на департамент "Прогнози" в НИМХ.

"Следващата седмица ще имаме едно спокойно есенно, вече към зимно време, сутрин е доста хладно - и тази сутрин в много райони е около нулата. Това спокойно време, за съжаление, в равнинната част от страната се реализира като мъгла и ниска облачност, което е доста неприятно. Но пък за сметка на това в планината е доста слънчево и сравнително топло“, коментира още тя.

"От Атлантика бълва циклон след циклон - като гирлянди за Нова година, и те носят много топлина на целия континент“. Тя припомни, че през 2001 година е имало 57 см сняг на Коледа - "много сериозна снежна покривка", което не е обичайно явление.

"Обичайно е зимите в България да не са студени. Много рядко се случва студена зима в България. Това не означава, че не вали сняг", каза още директорът на департамент "Прогнози" в НИМХ.


