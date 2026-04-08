Има много красиви плажове, които са на сравнително близко разстояние от столицата. Може би следната информация ще ви учуди, но и 5-те най-близки плажа да София не са по Българското Черноморие, а са в Гърция и на няма и четири часа път от офиса.

Най-близкият плаж до София не е Бургас - на 383 км, а Паралия Офриниу - на 291. От Благоевград, Сандански, Хасково, Кърджали, Пловдив и т.н. пък си ходят на северния бряг на Егейско море направо "по чехли". Тази лесна достъпност и близост обясняват защо напоследък повече българи посещават през ваканциите си Беломорието.

С 13 676 километра брегова ивица и над 1000 острова, 227 от които са населени, Гърция обяснимо е топ плажната дестинация на Европа (на континента само Норвегия има повече море от нея, а там едва ли бихте искали да се топнете).

Очакванията са и за този Великден хиляди наши сънародници да се отправят към Гърция. Според статистически данни над 3000 българи притежават имоти в южната ни съседка, а според други дори над 3500.