|Наградата Смешници на годината отива при няколкото копейки, които тормозят продавачките в магазини
Пиарът и комуникационен експерт Любомир Аламанов чрез пост в социалните мрежи нарече тези хора "смешници на месеца, а може би и на годината“.
"Няколко Копейки тормозят през последните дни продавачки в магазини, като им крещят "Защо не ми връщаш левове, ма, мършо?" и "Ще се видиш цялата в Тик Ток как предаваш България, боклук такъв“, пише Аламанов.
"И даже снимат и предават в социалните мрежи директно простотията си.“
Тези случаи пораждат въпроси не само за социалното поведение, но и за разбирането на понятието "патриотизъм“.
Според експерта "това им е "патриотизмът"– да крещят и обиждат касиерки в магазини“. Вместо да демонстрират гражданска съвест или национална гордост, агресорите според Аламанов излагат истинската същност на псевдо-патриотите: "глупави, шумни, насилници, без образование и възпитание, с огромно непокрито самочувствие, измамници“.
В текста се подчертава и институционалният аспект:
"Ако имахме нормална прокуратура, тези насилници отдавна щяха да са с повдигнати обвинения и да полагат обществен труд. Уви.“
Аламанов отбелязва и социалния контекст:
"България вече е част от Европейския съюз и скоро никой няма да се интересува от истериите на късичките псевдо-патриоти“. Накратко, патриотизмът им е "къс, както и акълът“.
Случаите с тормоз над служители в търговски обекти не са единични. Те подчертават нуждата от по-ясно разграничение между истински граждански активизъм и социално неприемливо поведение, както и от ефективни институции, способни да санкционират подобни прояви.
