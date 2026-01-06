© В последните дни социалните мрежи бяха залети с видеа, показващи случаи на открито агресивно поведение срещу продавачки в магазини.



Пиарът и комуникационен експерт Любомир Аламанов чрез пост в социалните мрежи нарече тези хора "смешници на месеца, а може би и на годината“.



"Няколко Копейки тормозят през последните дни продавачки в магазини, като им крещят "Защо не ми връщаш левове, ма, мършо?" и "Ще се видиш цялата в Тик Ток как предаваш България, боклук такъв“, пише Аламанов.



"И даже снимат и предават в социалните мрежи директно простотията си.“



Тези случаи пораждат въпроси не само за социалното поведение, но и за разбирането на понятието "патриотизъм“.



Според експерта "това им е "патриотизмът"– да крещят и обиждат касиерки в магазини“. Вместо да демонстрират гражданска съвест или национална гордост, агресорите според Аламанов излагат истинската същност на псевдо-патриотите: "глупави, шумни, насилници, без образование и възпитание, с огромно непокрито самочувствие, измамници“.



В текста се подчертава и институционалният аспект:



"Ако имахме нормална прокуратура, тези насилници отдавна щяха да са с повдигнати обвинения и да полагат обществен труд. Уви.“



Аламанов отбелязва и социалния контекст:



"България вече е част от Европейския съюз и скоро никой няма да се интересува от истериите на късичките псевдо-патриоти“. Накратко, патриотизмът им е "къс, както и акълът“.



Случаите с тормоз над служители в търговски обекти не са единични. Те подчертават нуждата от по-ясно разграничение между истински граждански активизъм и социално неприемливо поведение, както и от ефективни институции, способни да санкционират подобни прояви.



