|Клиент блокира каса в "Кауфланд", отказвайки да приеме рестото си в евро
"В България рестото се връща в лева до края на януари по закон", твърди мъжът във видео, разпространено в социалните мрежи. Проверката на фактите обаче показва, че претенциите му са в пълно противоречие с действащото законодателство.
Според Закона за въвеждане на еврото в Република България, в периода на двойно обращение (1 – 31 януари 2026 година), потребителите могат да плащат и в двете валути, но търговците са длъжни да връщат рестото единствено в евро. Целта на тази разпоредба е максимално бързото изтегляне на българския лев от обращение. Връщането на левове е допустимо само като изключение, ако търговецът не разполага с достатъчна наличност от евро, пише Дунав мост.
Във видеото се вижда как клиентът настоява за официален документ, с който веригата да мотивира отказа си да му върне левове. Той определя поведението на "Кауфланд България“ като "арогантно" и ги обвинява в манипулация.
"Искам ресто в лева, това искам. И ще ми го върнат по закон", заявява мъжът, докато заплашва с намеса на полиция и адвокати. От своя страна персоналът на магазина се опитва да обясни правилата, но клиентът отказва да напусне обекта, докато не получи левове.
От Българската телеграфна агенция (БТА) съобщиха, че финансовият директор на веригата Цветомир Узунов е потвърдил масовата практика в първите дни на януари: клиентите плащат предимно в лева, а търговците връщат ресто в евро съгласно новите изисквания.
Случаят предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, като повечето потребители осъждат поведението на мъжа и го определят като ненужна провокация в деликатен за страната момент.
