Клиент на голям магазин обиди жестоко продавачка, искал рестото в лева
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:48Коментари (8)5243
© Plovdiv24.bg
За вербална агресия и псувни към продавачка съобщи читателка на Plovdiv24.bg:

"Уважаема медия!

Обръщам се към вас с настояване за обществена реакция по повод скандален и недопустим инцидент, заснет на видео, който ясно показва вербална агресия, обиди и псувни от страна на клиент към продавачка в търговски обект.

Поводът за агресията е абсурден – клиентът настоява да му бъдат върнати левове вместо евро и продавачката коректно спазва правилата. Вместо диалог, жената е подложена на унижения, крясъци и груб език, напълно недопустими в едно цивилизовано общество.

На видеото ясно се вижда, че служителката запазва самообладание, докато срещу нея се упражнява открита словесна агресия. Това не е "частен спор“, а публично унижение на работещ човек, който няма как да се защити, защото е на работа.

Подобни прояви не бива да се неглижират или оправдават. Те са симптом на по-дълбок проблем – липса на уважение, чувство за безнаказаност и пълно пренебрежение към труда и достойнството на хората в обслужващия сектор.

Прилагам видеоматериал, който документира случилото се. Считам, че е от изключителен обществен интерес този случай да получи гласност, за да се постави ясна граница: псувните, обидите и тормозът не са "нормално поведение“ и не трябва да се търпят".



06.01.2026 Проблем с паркирането в Пловдив заради еврото
06.01.2026 Започва изплащането на първите пенсии в евро
06.01.2026 400 сигнала, но малко констатирани нарушения при търговците след еврозоната
06.01.2026 Лесен трик, чрез който да не се подвеждате от новите евроцени
06.01.2026 Продавачка: Много объркано стана, купуват по 1-2 моркова, изнервят се и искат да им се връща в левове
06.01.2026 Директор в банка: За неклиенти изискваме такса, три декларации и копия на документи за произход на средствата
Тоя тикток го има за някаква институция ???Щтял да го качи,да го видят всички, какво да видим какъв катил е??? Аман от търсячи на евтина популярност. Моля някой да се сезира и да му завърти едно дело или глоба,че да го видим тогава този отворко!
+2
 
 
Абе всички тези тъпанарчета ефективно по закона за дребно хулиганство. Аман от циркаджии.
+3
 
 
Ресто в лева, само ако нямат евро, до края на януари! После да му яде главата. Това се повтаря всеки ден по няколко пъти от месеци насам. Тоя дебил ли е или се прави на такъв?! Жалко е, че такива проблемни примати нарочно ходят да правят проблеми по магазините. Ай ся Пепко да го осъдят.
+1
 
 
психично болните продължават да си търсят лева...
+4
 
 
Веригата ще му трясне едно дело....ще го одруса хубаво, било то в лева или евро ;)
+1
 
 
Завършен кретен, при това май млад!
+1
 
 
Този просто си го проси, жалко че не е имало кой да му натроши муцуната!
+2
 
 
И каква е тая глупост да ти връщат в лева? След 20 дни така или иначе няма кой да връща в лева. Селяндур
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Митрополит Николай освети воинските знамена в Пловдив
12:29 / 06.01.2026
Възрастна жена остана без апартамент след инцидент в Пловдив
12:35 / 06.01.2026
Ученик от Пловдив спаси кръста много далеч от града под тепетата
10:57 / 06.01.2026
Опит за кражба на шоколади за 150 евро в Пловдив
10:41 / 06.01.2026
Извънредна ситуация в болница в Пловдив
08:06 / 06.01.2026
Временна организация на движението заради празника днес
06:05 / 06.01.2026

Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Богоявление 2026 г.
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Напрежение между САЩ и Венецуела
