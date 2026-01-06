© Plovdiv24.bg За вербална агресия и псувни към продавачка съобщи читателка на Plovdiv24.bg:



"Уважаема медия!



Обръщам се към вас с настояване за обществена реакция по повод скандален и недопустим инцидент, заснет на видео, който ясно показва вербална агресия, обиди и псувни от страна на клиент към продавачка в търговски обект.



Поводът за агресията е абсурден – клиентът настоява да му бъдат върнати левове вместо евро и продавачката коректно спазва правилата. Вместо диалог, жената е подложена на унижения, крясъци и груб език, напълно недопустими в едно цивилизовано общество.



На видеото ясно се вижда, че служителката запазва самообладание, докато срещу нея се упражнява открита словесна агресия. Това не е "частен спор“, а публично унижение на работещ човек, който няма как да се защити, защото е на работа.



Подобни прояви не бива да се неглижират или оправдават. Те са симптом на по-дълбок проблем – липса на уважение, чувство за безнаказаност и пълно пренебрежение към труда и достойнството на хората в обслужващия сектор.



Прилагам видеоматериал, който документира случилото се. Считам, че е от изключителен обществен интерес този случай да получи гласност, за да се постави ясна граница: псувните, обидите и тормозът не са "нормално поведение“ и не трябва да се търпят".



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.