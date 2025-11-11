ИЗПРАТИ НОВИНА
Надпис "убиец" се появи на гаража на мъжа, прегазил кучето Мая
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:09Коментари (0)518
© bTV
Прегазеното куче в столичния квартал "Разсадника“ предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи. Инцидентът е станал в неделя пред жилищна сграда, а за него се разбра от разпространени записи на охранителни камери.

Местните са се грижели за четириногото – то си е имало къщичка и редовно са го хранели. Тази сутрин хората от квартала се събраха на мястото на инцидента, за да изразят възмущението си от случилото се.

Нели Танева разказа, че кучето Мая е било много добро и спокойно, никога не е проявявало агресия. "Искаме строги мерки и прилагане на закона – наказание за убиеца“, допълни тя пред bTV.

Гаражът на мъжа, прегазил кучето, осъмна с надпис "Убиец“.  Твърди се, че той е лекар във ВМА . "Как може лекар, който е отговорен са спасява животи може да отнеме живот на гръбначно същество. Потресена съм“, каза още Танева.

Съседите разказаха, че мъжът се е изнесъл от сградата, той е живеел в нея под наем. "Той мина нарочно с колата през кучето. Може би, очакваше да се дръпне, но то е таро – на 12 години, няма тази реакция“, каза още жена, живееща в блока.

 "Ще организираме протест, защото това, което се вижда на видеото не е редно и сме против такива действия. Той се оправда пред полицията, че е станало неволно, но на видеото се вижда, че абсолютно умишлено минава през кучето. Даже остава върху него и слиза да се увери, че го е задушил. Ако беше неволно, щеше да се върне и да провери“, коментира друг съсед от блока.

Явор Гечев от "Четири лапи“ заяви, че най-възмутителна е реакцията на мъжът: "Видя, че сгази кучето и не си направи труда дори да го отмести, и мина отново през него. Това е абсолютно доказателство умисъл и липса на съпричастност. Това е лекар, на който аз не бих си поверил нито децата, нито близките, нито животните, нито своето здраве. Такъв лекар няма място в системата на здравеопазването – този човек не прояви съпричастност в някаква елементарна ситуация, той ще лекува пациентите със същата тази съпричастност“.

Активистът обясни, че законът предвижда наказание от 1 до 5 години затвор и глоба от 1000 до 5000 лв., но когато деянието е извършено по особено жесток начин за животното, на обществено място или с опасни средства – наказанието стига до 8 г., а глобата до 10 хил. лв. "Напълно възможно е да има ефективна присъда в този случай. Досега институциите са действали доста адекватно – в рамките на 48 часа вече имаме образувано досъдебно производство“, допълни той.

Гечев уточни, че България има едни от най-сериозните санкции за насилие над животни, но само на хартия. По случая тече разследване. По данни на СДВР извършителят е на 29 г., гражданин на северна Македония. От ВМА обясниха за bTV, че ръководството на болницата е уведомено за инцидента.


