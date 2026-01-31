ИЗПРАТИ НОВИНА
Над половин милион българи взимат пенсии за инвалидност
Автор: Десислава Томева 08:49
© ФОКУС
През 2024 г. броят на пенсионерите с инвалидност е 528 хиляди души, а близо 80% от тях са в трудоспособна възраст. Статистиката на НОИ за пенсиите за инвалидност (те се предоставят на хората с над 50% намалена работоспособност) показва че, до 2022 г. се наблюдава умерено намаление на получателите, като през 2022 г. броят достига 493 хиляди души. След това обаче тенденцията се обръща: през 2023 г. броят нараства до 505 хиляди, а през 2024 г. – до 528 хиляди души. Така в рамките на пет години нетната промяна е увеличение с 20 хиляди души (около 4%), но то е концентрирано основно в последните две години.

Този скок вероятно е свързан с промените на системата на ТЕЛК, започнали през  2022 г., насочени към модернизиране на експертните оценки, ускоряване на процедурите, облекчаване на достъпа до права чрез служебно обменяне на данни. Това пишат в седмичния си анализ икономистите от ИПИ, цитирани от ФОКУС.

Данните също показват, че получаващите пенсия за инвалидност в трудоспособна възраст са все по-голяма част от пенсионерите. Ръстът за 5 години е 7 пр. п. – от 71% през 2019 г. до 78% през 2024 година. Това показва, че инвалидността се утвърждава като основен канал за получаване на средства от бюджета в активна възраст.

Същевременно делът на хората с пенсии за инвалидност от общия брой пенсионери нараства значително. През 2019 г. той е 24%, а през 2024 г. достига 26%. Това означава, че инвалидните пенсии постепенно заемат по-голяма част от нея.

Тази тенденция отново е свързана със законодателните промени, но и е сигнал за нарастваща зависимост от инвалидни пенсии като механизъм за доход, включително в работоспособна възраст.

Разходите за инвалидни пенсии в НОИ (отделно от това хората с намалена работоспособност получават плащания и от АСП, и от АЗ) също нарастват значително – и заради броя получатели, и заради размера на плащанията. За петгодишен период ръстът в разходите за пенсии за инвалидност е над 2,5 пъти – от 855 млн. евро през 2019 г. до 2260 млн. евро през 2024 година. Делът им в общите разходи за пенсии също се увеличава – от под 17% до над 20% за петте години.

Промените на процедурите по ТЕЛК оптимизират процесите в системата, но контролът също е от ключово значение, защото данните от последните години показват сериозни структурни рискове в действащия механизъм:

Фискален риск: При разход за инвалидни пенсии от 2,3 млрд. евро годишно (2024), дори малки промени в броя на новоотпуснатите случаи или в средния размер водят до значими бюджетни ефекти.

Риск от инерционен растеж: Пенсиите са дългосрочен ангажимент. Увеличение на новоотпуснатите случаи през 2024 г. означава, че системата ще прави повече плащания за следващите 20-30 г. и повече години, колкото е средната продължителност на получаване на една пенсия.

Риск за пазара на труда: Ако делът на инвалидните пенсии за лица в работоспособна възраст е значим и расте, системата може да създава стимул за по-ниска трудова активност, особено когато пенсията и свързаните права са относително високи спрямо възможния доход от заетост за нискоквалифицирани работници.


Още по темата:
31.01.2026 Министър Гуцанов с добра новина за 2 милиона пенсионери
22.01.2026 Икономист: Ключът към по-високи пенсии е въвеждането на мултифондовия модел във втория и третия стълб
21.01.2026 Вдигнаха заплатите в бюджетната сфера със задна дата
20.01.2026 Стартовата учителска заплата се увеличава
15.01.2026 Симеон Дянков: 2026 ще бъде година на несигурността
15.01.2026 Финансовият министър: Заплатите ще бъдат индексирани с 5%
80% римляни с фалшиви телкове. Пиявици и паразити с помощта на корумпирани доктори .
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

Лекар: Имаме тежки случаи на възпаление на мозъка заради грипа
10:11 / 31.01.2026
Вносът притиска българските земеделци
08:51 / 31.01.2026
Евростат: България е сред най-зависимите от ядрената енергетика с...
10:00 / 31.01.2026
От АПИ предупредиха за опасните райони в страната
08:50 / 31.01.2026
Банките работят извънредно днес
07:46 / 31.01.2026
До 24 часа времето се преобръща - виелици, поледици и до 30 см сн...
07:07 / 31.01.2026

Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се срине и ще бъде заменен със злато
Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се срине и ще бъде заменен със злато
12:30 / 29.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Проф. Драганов: 7 евро за капучино не са много, народът вече има повече пари
Проф. Драганов: 7 евро за капучино не са много, народът вече има повече пари
17:16 / 29.01.2026
"Еконт": Спираме пощенските услуги
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Пионка на Титюков: Шефката на социалните в Пловдив е в тежки схеми и със скъпо "Бентли"!
Пионка на Титюков: Шефката на социалните в Пловдив е в тежки схеми и със скъпо "Бентли"!
10:34 / 30.01.2026
Шефката на салона за красота, в който камери снимаха секс с нея, изчезна от Бургас
Шефката на салона за красота, в който камери снимаха секс с нея, изчезна от Бургас
22:14 / 29.01.2026
Концесията на стадион "Пловдив"
Грипна вълна 2025/2026 година
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Български тенис
Бойни спортове
