Над 400 българи се прибраха от Дубай и Абу Даби
© Булфото
85 души се прибраха с правителствения самолет от Абу Даби, а други над 300 души се завърнаха от Дубай с полет на частен авиопревозвач.
Министърът на външните работи Надежда Нейнски заяви вчера, че два самолета са в готовност да излетят от София за Оман и Дубай.
Самолетът с първите български туристи от Дубай кацна на Летище Варна вчера следобед. На борда са пътували 180 души.
Извънредните полети на 4 и 5 март за прибиране на български туристи, останали в Оман и Дубай се извършват при засилени мерки за сигурност по предварително съгласувани маршрути в региона с междинни кацания за зареждане на гориво.
Почина Любомир Чолаков
08:48
