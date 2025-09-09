ИЗПРАТИ НОВИНА
НСлС: Няма проблеми със спирачките и газта на АТВ-то на Никола Бургазлиев
Автор: Николай Парашкевов 16:49Коментари (0)537
©
От НСлС дадоха повече информация за състоянието на АТВ-то, с което Никола Бургазлиев помете петима души в Слънчев бряг.

"Най-важната експертиза е авто-техническата. С тази цел бяха извършени два огледа на машинката, наречена АТВ. Първият оглед бе извършен в Бургас още преди да бъде пратена в София и подложена на обстойни прегледи на спирачната система и всички останали важни компоненти. Екипът от вещи лица е воден от един от най-добрите специалисти в тази област. Същият е дал обещание до края на тази седмица да представи окончателното заключение на авто-техническата експертиза", заяви Мариан Маринов от НСлС, предаде репортер на Burgas24.bg.

"Количката лично съм я огледал в присъствието на вещите лица и експертите. В техническа изправност е толкова, доколкото е претърпяла ПТП. На тази база се наложи по-специфичен оглед заради това, че имаше деформация върху окачването в резултат на удара в хотела. Но е установено, че техническото състояние е над необходимите изисквания според вещите лица, които извършиха огледа. Спирачното усилие на абсолютно всички колела се задейства с нужното усилие. Няма проблеми с педала за газта. Казвам ви тези неща предварително. По-точно на тези въпроси ще отговори авто-техническата експертиза. Казвам ви неща, които мога да си позволя да ви кажа, за да сте наясно, че няма технически проблем с органите на управление на това превозно средство", подчерта Маринов относно състоянието на АТВ-то. 

"Очаква се, разбира се, и експертизата след аутопсията на пострадалата за причините за настъпването на нейната смърт дали са в пряка връзка с настъпилото ПТП", добави той.

Припомняме, че на брифинга също така стана ясно, че на Бургазлиев е предявено ново обвинение - причиняване на смърт на едно лице и телесни повреди на повече от един човек, след употреба на наркотични вещества. Наказанието за измененото обвинение е лишаване от свобода от 13 до 20 години, или доживотно лишаване от свобода.



