НСО официално: Всички шофьори са длъжни да ни правят път!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:49
©
Позиция на Националната служба за охрана:

По повод анонимно разпространен в социалните мрежи видеоматериал, който показва движение на чуждестранна делегация на най-високо държавно равнище на посещение в Република България на 11 ноември 2025 г., Националната служба за охрана (НСО) заявява следното:    

Видно от видеоматериала е, че "кортежът“ включва и полицейски коли, линейка и всичко необходимо, съгласно професионалните стандарти за охрана, които се практикуват навсякъде по света.                                          

Националната служба за охрана определя поведението на пътя на автора на видеоматериала като рисково и дори като заплаха както за неговата собствена безопасност, така и за безопасността на охранявано по Закона за НСО лице, което се ползва с висока степен на охрана.                                                               

Многократното споменаване на действащата нормативна уредба и широкото медийно отразяване налагат да посочим точно и коректно: 

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА:                               

"Чл. 92. (1) Водачът на моторно превозно средство със специален режим на движение може:

да преминава при забраняващ сигнал на светофара или да преминава, без да спира, при наличие на пътен знак, който изисква това, но само след като намали скоростта достатъчно, за да извърши това безопасно;

да надвишава разрешената максимална скорост на движение дотолкова, доколкото няма да застраши нечий живот или имущество;

да не се съобразява с организацията на движението, когато това се отнася до посока на движение и завиване в определени направления;

да паркира или да престоява независимо от разпоредбите на този закон; през това време той може да подава само светлинни сигнали.

(2) Разпоредбите на ал. 1 не освобождават водачите на моторни превозни средства със специален режим на движение, както и водачите на съпровожданите от тях автомобили от задължението да управляват по безопасен начин.“;

"Чл. 104. (1) При приближаване на моторно превозно средство със специален режим на движение водачите на останалите пътни превозни средства са длъжни да освободят достатъчно място на пътното платно, а при необходимост и да спрат, за да осигурят безпрепятствено преминаване както на сигнализиращото, така и на съпровожданите от него превозни средства.

(2) Забранено е на водачите на пътни превозни средства да се движат непосредствено зад превозните средства със специален режим на движение или зад придружаваните от тях автомобили.“                                         

"Чл. 179. (1)  Наказва се с глоба в размер 200 лв.:

 (…) 6. който не осигури път за безпрепятствено преминаване на превозно средство, сигнализиращо със специален звуков и специален светлинен сигнал, или на съпровожданите от него превозни средства.“

НСО напомня, че пренебрегването на специалния режим на движение крие преки рискове за живота и здравето на всички участници в пътното движение в конкретния момент. Непознаването на правилата на поведение на пътя в такива случаи може да доведе до тежки последици.

Въпреки вече изложеното, Националната служба за охрана ще извърши вътрешна проверка, която да установи обстоятелствата около конкретната ситуация.   

НСО счита за необосновани поредните опити професионализмът на нейните служители да бъде поставен под съмнение и напомня, че както Законът за Националната служба за охрана, така и професионалният дълг, повеляват на служителите да предотвратяват възможни посегателства срещу охраняваните от тях лица, дори с цената на своите живот и здраве.



Според закона за движението по пътищата, специален режим на движение има само когато са включени и светлинен, и звуков сигнал. В заснетото видео ясно се вижда, че звуков сигнал няма, следователно автомобилите не са били в специален режим. И никоя наредба не може да отюени това! Освен това чл. 92, ал. 2 ЗДвП изрично казва, че дори при специален режим водачът не е освободен от задължението да управлява по безопасен начин.
0
 
 
"НСО официално: Всички шофьори са длъжни да ни направят път!" Такъв път ще ви дам….. Излесте ми пред фадромата така и ще ви покажа кой кой е. Ще ви згъна всички заедно с ливанчето.
0
 
 
Правилата са си правила, въпреки че НСО се движат като джигити - видно от видеото. Защо джипа не се движи зад полицейския автомобил, а влиза дълбоко в насрещното движение и то при положение, че в тяхната посока в момента няма други автомобили? Редно е НСО да не се превъзбуждат от това, че имат 'неограничени' права. Друг е въпроса, че напълно не ми е ясно какво е това бързане? И какво като стигне 5 минути по-рано въпросния охраняван ...
0
 
 
Според закона за движението по пътищата, специален режим на движение има само когато са включени и светлинен, и звуков сигнал. В заснетото видео ясно се вижда, че звуков сигнал няма, следователно автомобилите не са били в специален режим. Освен това чл. 92, ал. 2 ЗДвП изрично казва, че дори при специален режим водачът не е освободен от задължението да управлява по безопасен начин. В конкретния случай поведението на шофьорите изглежда всичко друго, но не и безопасно – навлизане в насрещното, принуждаване на други водачи да отбиват, риск от катастрофа. За съжаление, вместо да признаят грешка или поне да направят проверка, от НСО реагират с високомерни изявления, сякаш законите не важат за тях. Това е пример за пълна липса на самокритичност и уважение към гражданите, които спазват правилата всеки ден.
+1
 
 
Разпоредбите на ал. 1 не освобождават водачите на моторни превозни средства със специален режим на движение, както и водачите на съпровожданите от тях автомобили от задължението да управляват по безопасен начин.“; Ами ето ясно си казва че не им дава право да карат като джигити де късмет срещу тях да беше изкочил някой Тир или друг тежък камион
0
 
 
Може и да са длъжни, според вас, да ви направят път, но не са длъжни да излязат от пътя, да се блъснат или по друг начин да си застрашават живота и здравето насрещно движещите се, за да ви правят път, на вас и охраняваната от вас тиква/свиня!!! От видеото се вижда, че колите на НСО карат в насрещното без нужда и създават ситуация, в която застрашават човешки животи абсолютно ненужно! Осъзнайте се бе, дебили, не сте богопомазани! Не ви ли стигна причинената от вас и киро тъпия смърт на пътя! Щеше ми се в ситуацията да идва ТИР насреща, пък после да му обясните кой е с предимство, на по едно жито...за бог да прости!
преди 1 ч. и 12 мин.
0
 
 
Продължавайте да карате в насрещното и някой ден ще се наниже някой.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

