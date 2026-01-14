ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
НС реши на първо четене: НСО вече няма да пази народните представители
Автор: Марияна Стойчева 12:29Коментари (0)206
© ФОКУС
На първо четене народните представители приеха промени в Закона за Националната служба за охрана- с приетите изменения парламентът отнема охраната на редовите народни представители, предаде репортер на ФОКУС. 

Това стана с 115 гласа "за", 95 "против" и 9 "въздържал се". Народният представител Божидар Божанов поиска закона да бъде гласуван на второ четене, което предизвика спор в залата и доведе до 30 минутна почивка. 

Промените предвиждат НСО да осигурява защита единствено на лица, заемащи висши държавни длъжности. Охраната на други политически фигури, за които съществува заплаха, ще бъде възложена на Министерството на вътрешните работи, по-специално на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. И към момента именно тази структура поема охраната на държавни служители при наличие на конкретна заплаха, свързана с изпълнението на служебните им задължения.

Точката беше включена в дневния ред на парламента по предложение на групата на "ДПС-Ново начало", а вносители на измененията са от ПП-ДБ. 

"Целта на този законопроект е напълно ясна – да покаже, че народните представители не сме специални и, че НСО няма основание да ни охранява само защото сме депутати или защото някой се определя като изключително важен за националната сигурност. Службата трябва да осигурява охрана на председателя, министър-председателя, президента и останалите длъжности, изрично посочени в закона, но няма логика всички 240 народни представители да се ползват с такава привилегия. Няма основание и фигури като Пеевски да се придвижват с охрана, която вероятно е по-голяма от тази на председателя, президента и премиера, взети заедно", заяви Божидар Божанов.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Анализатор: Полетът на среброто няма да бъде вечен, подгответе се...
12:32 / 14.01.2026
Радомир Чолаков: В малките населени места на първа линия са кметъ...
12:24 / 14.01.2026
Асен Василев: Когато се прилагаше 100% машинно гласуване, имаше н...
12:46 / 14.01.2026
Зърнопроизводител: Търговското споразумение с Меркосур ще внася о...
11:43 / 14.01.2026
От плюс 12 градуса до минус 9 в следващите 4 дни
11:40 / 14.01.2026
От ПП-ДБ се обявиха против реформа в образованието
11:46 / 14.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Честито на Георги Торнев!
Честито на Георги Торнев!
19:09 / 12.01.2026
Големите вериги предупреждават: Законопроектът за таван на надценките противоречи на пазарната икономика
Големите вериги предупреждават: Законопроектът за таван на надценките противоречи на пазарната икономика
08:54 / 12.01.2026
Двойна разлика в заплатите: Българите в Германия с 2681 евро, а индийците – с 5393
Двойна разлика в заплатите: Българите в Германия с 2681 евро, а индийците – с 5393
09:44 / 12.01.2026
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
19:41 / 13.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Весела Лечева: Срам за цяла България!
Весела Лечева: Срам за цяла България!
12:15 / 12.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Футбол - други
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: