НС реши на първо четене: НСО вече няма да пази народните представители

На първо четене народните представители приеха промени в Закона за Националната служба за охрана- с приетите изменения парламентът отнема охраната на редовите народни представители, предаде репортер на ФОКУС.



Това стана с 115 гласа "за", 95 "против" и 9 "въздържал се". Народният представител Божидар Божанов поиска закона да бъде гласуван на второ четене, което предизвика спор в залата и доведе до 30 минутна почивка.



Промените предвиждат НСО да осигурява защита единствено на лица, заемащи висши държавни длъжности. Охраната на други политически фигури, за които съществува заплаха, ще бъде възложена на Министерството на вътрешните работи, по-специално на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. И към момента именно тази структура поема охраната на държавни служители при наличие на конкретна заплаха, свързана с изпълнението на служебните им задължения.



Точката беше включена в дневния ред на парламента по предложение на групата на "ДПС-Ново начало", а вносители на измененията са от ПП-ДБ.



"Целта на този законопроект е напълно ясна – да покаже, че народните представители не сме специални и, че НСО няма основание да ни охранява само защото сме депутати или защото някой се определя като изключително важен за националната сигурност. Службата трябва да осигурява охрана на председателя, министър-председателя, президента и останалите длъжности, изрично посочени в закона, но няма логика всички 240 народни представители да се ползват с такава привилегия. Няма основание и фигури като Пеевски да се придвижват с охрана, която вероятно е по-голяма от тази на председателя, президента и премиера, взети заедно", заяви Божидар Божанов.