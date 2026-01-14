ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|НС реши на първо четене: НСО вече няма да пази народните представители
Това стана с 115 гласа "за", 95 "против" и 9 "въздържал се". Народният представител Божидар Божанов поиска закона да бъде гласуван на второ четене, което предизвика спор в залата и доведе до 30 минутна почивка.
Промените предвиждат НСО да осигурява защита единствено на лица, заемащи висши държавни длъжности. Охраната на други политически фигури, за които съществува заплаха, ще бъде възложена на Министерството на вътрешните работи, по-специално на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. И към момента именно тази структура поема охраната на държавни служители при наличие на конкретна заплаха, свързана с изпълнението на служебните им задължения.
Точката беше включена в дневния ред на парламента по предложение на групата на "ДПС-Ново начало", а вносители на измененията са от ПП-ДБ.
"Целта на този законопроект е напълно ясна – да покаже, че народните представители не сме специални и, че НСО няма основание да ни охранява само защото сме депутати или защото някой се определя като изключително важен за националната сигурност. Службата трябва да осигурява охрана на председателя, министър-председателя, президента и останалите длъжности, изрично посочени в закона, но няма логика всички 240 народни представители да се ползват с такава привилегия. Няма основание и фигури като Пеевски да се придвижват с охрана, която вероятно е по-голяма от тази на председателя, президента и премиера, взети заедно", заяви Божидар Божанов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Анализатор: Полетът на среброто няма да бъде вечен, подгответе се...
12:32 / 14.01.2026
Радомир Чолаков: В малките населени места на първа линия са кметъ...
12:24 / 14.01.2026
Асен Василев: Когато се прилагаше 100% машинно гласуване, имаше н...
12:46 / 14.01.2026
Зърнопроизводител: Търговското споразумение с Меркосур ще внася о...
11:43 / 14.01.2026
От плюс 12 градуса до минус 9 в следващите 4 дни
11:40 / 14.01.2026
От ПП-ДБ се обявиха против реформа в образованието
11:46 / 14.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Честито на Георги Торнев!
19:09 / 12.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Весела Лечева: Срам за цяла България!
12:15 / 12.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS