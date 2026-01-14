ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Слави Трифонов: Продължавам да смятам, че силата е в истината! Точка по въпроса
Днес беше вкаран законът за охрана от НСО. И кой го вкара, забележете - "ДПС - Ново начало". А чий е законът - на ПП-ДБ. Не ви ли е странно?! Имаше такава рубрика в списание "Паралели“ - "Невероятно, но факт“.
На първо четене ИТН подкрепи този закон. Отварям една скоба. Изобщо не е работа на Парламента да решава кой да бъде охраняван и има ли заплаха за живота му. Затова си има специални професионални органи. Затварям скобата. Но въпреки това ИТН го подкрепи, за да покаже политическа воля и добри намерения. Обаче, ако седнете и се зачетете в този закон, ще видите вътре много недомислици, които са нелогични и вредни, но ПП-ДБ така пишат закони - както им се иска, а не както трябва. За доказателство вижте сегашната Конституция, писана от тях в комбинация с тогавашните им партньори ДПС и ГЕРБ.
Именно затова в правилата на българския парламент има две четения на един закон - за да се оправят грешките между двете четения. Но за изненада на всички ПП-ДБ поискаха законът да се приеме веднага на второ гласуване. Тоест между двете четения имаше 30 секунди. Ако това беше се случило, щяхме да имаме поредния глупав и недомислен закон. Но това какво значение има за ПП-ДБ? Те смятат, че винаги са прави и всички останали са им длъжни и трябва да сме щастливи, че позволяват да им дишаме въздуха.
Отварям още една скоба. Те можеха да махнат тая охрана - охраната на Пеевски и Борисов - още докато управляваха в сглобката. Ама не го направиха. Дори не им мина през акъла. Може би защото управляваха заедно? Може би защото и Кирил Петков имаше тогава охрана от НСО, заедно с Пеевски и Борисов? Помните ли как кола, управлявана от НСО, охраняващи Кирил Петков, уби човек във Варна по време на предизборна кампания? Или това няма значение. Просто принципите на ПП-ДБ са различни, когато са във властта, и когато са в опозиция. Принципите са им доста разтегливи. Затварям скобата.
Ние недомислени закони няма да гласуваме! Ако този законопроект бе минал нормалната процедура с обсъждане и поправки между двете четения, тогава можеше да получи подкрепа от нас отново.
Искам да съм много ясен. Никоя друга партия не може да ни нарежда да приемаме глупави закони или да ни казва как да гласуваме. Това е само и единствено воля на "Има такъв народ“. Особено партия, подкрепена от национални медии, въоръжена със сайтове и наречена от сегашния Президент "партия на шарлатаните“.
Така че аз ще продължавам да държа на истината, докато други хора продължават да държат на лъжата. Точка по въпроса.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кадър показа мащаба на протеста за машинен вот
20:52 / 14.01.2026
Румен Радев: Без честни избори няма държава!
19:22 / 14.01.2026
Започна поредният протест, искането е за честни избори и машинен ...
18:46 / 14.01.2026
Борисов: ГЕРБ подкрепя предложените промени в Изборния кодекс
18:57 / 14.01.2026
Голям пожар в текстилно предприятие
18:46 / 14.01.2026
Нов куриер стартира ударно през пролетта на българския пазар
17:13 / 14.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Честито на Георги Торнев!
19:09 / 12.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS