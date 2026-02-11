ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|МС прие изменение в Закона за НСО
С промените се урежда нормативно и се прецизира дейността по транспортното подпомагане на Администрацията на Президента на Република България за служебни нужди, като се разграничава от обхвата и приложението на чл. 19 от Закона за НСО.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите...
12:27 / 11.02.2026
Българин, завърнал се след 10 години в чужбина: Инфлацията на Зап...
11:57 / 11.02.2026
Радостин Василев за ''Петрохан": Васил Терзиев да си подаде остав...
12:05 / 11.02.2026
Проговори бащата на Николай Златков, разкри какво е видял в Мекси...
11:56 / 11.02.2026
ИТН внася законопрект за допълнение на Закона за личните данни, и...
12:22 / 11.02.2026
Строителството на обходния път на Кресна – ще има 3 големи моста ...
11:58 / 11.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Рокади в Nova
17:22 / 09.02.2026
Удрят ни с нова такса, ще засегне всички
11:46 / 09.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS