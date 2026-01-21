© Законът за НСО бърка вътре в структурите. Не е работа на Народното събрание кой има заплаха и кой не- тука вътре никой не е експерт, не случайно има отделни органи, които се занимават с това. Така председателят на ПГ на "Има такъв народ" Тошко Йорданов обясни решението на парламентарната група по отношение на Закона за НСО. ФОКУС припомня, че ИТН на първо четене подкрепиха промените в Закона за Националната служба за охрана, които предвиждаха парламентът да отнеме охраната на редовите народни представители по предложение на "Продължаваме Промяната- Демократична България".



Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов предложи процедура по прегласуване на закона на второ четене, но бе поискана почивка от народният представител на "ДПС-Ново Начало" Хамид Хамид. След като народните представители се върнаха за гласуване, ПГ на ИТН обърнаха вота и гласуваха "въздържал се", което доведе до отпадане на законопроекта.



"Влиза един закон на първо четене и всеки гласува на база политическа воля. След това същият този закон влиза отново за гласуване в комисия преди второ четене в зала, като в този период се предлагат промените. Когато го внесоха, ние го подкрепихме. Ако Божидар Божанов не беше емоционално неуравновесен да вкара закона 30 секунди по-късно без да се направят нужните поправки, нямаше да има проблем. Можеше да е в тридневен срок", обясни Йорданов.



