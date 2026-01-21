ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Тошко Йорданов обясни защо ИТН обърна вота и Законът за НСО не мина
Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов предложи процедура по прегласуване на закона на второ четене, но бе поискана почивка от народният представител на "ДПС-Ново Начало" Хамид Хамид. След като народните представители се върнаха за гласуване, ПГ на ИТН обърнаха вота и гласуваха "въздържал се", което доведе до отпадане на законопроекта.
"Влиза един закон на първо четене и всеки гласува на база политическа воля. След това същият този закон влиза отново за гласуване в комисия преди второ четене в зала, като в този период се предлагат промените. Когато го внесоха, ние го подкрепихме. Ако Божидар Божанов не беше емоционално неуравновесен да вкара закона 30 секунди по-късно без да се направят нужните поправки, нямаше да има проблем. Можеше да е в тридневен срок", обясни Йорданов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кукушева: Ще изчезне масовият хляб, ако се въведе таван на цените...
11:27 / 21.01.2026
Гражданин: В търговски обект отказаха да ми вземат банкнота от 10...
10:36 / 21.01.2026
Meteo Balkans: Студ и сняг връхлитат страната
10:29 / 21.01.2026
До 30 000 лева глоба за работодатели, които карат служителите си ...
09:46 / 21.01.2026
България е на 62-ро място в света по индекс на военната мощ
09:41 / 21.01.2026
Богдан Богданов: Предложенията в Правната комисия относно Изборни...
10:28 / 21.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
20:34 / 19.01.2026
Черна вест: Отиде си директорката на Френската гимназия в Пловдив
12:49 / 19.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS