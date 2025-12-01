ЗАРЕЖДАНЕ...
|НИМХ с прогноза за първата седмица от декември
В планините преди обяд облачността ще е значителна и на отделни места ще прехвърчи сняг. В следобедните часове над повечето масиви облачността ще се разкъса. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5°, на 2000 метра – около 0°.
По Черноморието преди обяд облачността ще е значителна, но ще продължи да се разкъсва и намалява, след обяд до предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 14°. Температурата на морската вода е 12°-16°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
През следващите дни в по-голямата част от страната ще е почти тихо, в източните райони със слаб вятър от юг-югоизток и на места в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност.
Във вторник ще има разкъсана средна и висока облачност. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните - между 9° и 14°. В сряда и четвъртък ще преобладава облачно време, на места в Западна и Централна България ще има и валежи от дъжд, предимно слаби. Сутрешните температури ще се повишат с 4-5 градуса, а дневните ще се задържат без промяна, съобщават от НИМХ.
В петък вятърът ще се ориентира от североизток и ще се усили. Ще бъде облачно с валежи на повече места из цялата страна.
През почивните дни ще се задържи облачно, валежите ще продължат. Има повишена вероятност в събота в Южна и Източна България, а в неделя само в източните райони да са значителни по количество. Вятърът ще остане до умерен от североизток. Температурите ще са почти без денонощен ход, предимно между 5° и 10°.
