ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|НИМХ потвърди прогнозата си за сняг и минус 12 градуса после
В събота вятърът ще се задържи от юг и температурите за кратко ще се повишат, минималните ще бъдат около нулата, а максималните ще са от 1°-2° в северозападните до 10°-11° в югоизточните райони. По-късно през деня и през нощта срещу неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили; в неделя температурите ще са с малък денонощен ход, в по-голямата част от страната между минус 5° и 0°, в крайните източни райони до 3°-4°.
В началото на новата седмица ще бъде студено, със значителна облачност, на места със слаби превалявания от сняг. В понеделник минималните температури ще бъдат между минус 10° и минус 5°, а максималните – между минус 7° и минус 2°; във вторник минималните температури ще се понижат още. В сряда вятърът ще се ориентира от югоизток и дневните температури в Южна България ще се повишат.
Облачността ще е значителна, в Дунавската равнина ще е мъгливо. В края на периода в Северна България ще e облачно, мъгливо и студено, а над Южна – облачността ще е разкъсана, на места до предимно слънчево. В Дунавската равнина през целия ден температурите ще се задържат отрицателни, а в Горнотракийската низина максималните ще достигат до 5°-6°.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 249
|
|предишна страница [ 1/42 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Вижте какво откриха митничари в 5 дървени сандъка
13:51 / 08.01.2026
Републиканските пътища са проходими при зимни условия, на терен с...
13:58 / 08.01.2026
Спорен олигарх и частната му болница с остра атака срещу МЗ
13:56 / 08.01.2026
Даниел Митов за протеста на гръцките фермери: Проблемът ще бъде р...
14:06 / 08.01.2026
Алекси Кесяков: Голяма част от катастрофите можеше да не се случа...
12:42 / 08.01.2026
"Да, България": Сарафов трябва да бъде освободен незабавно!
12:42 / 08.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS