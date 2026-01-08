НИМХ потвърди прогнозата си за сняг и минус 12 градуса после

© През почивните дни ще бъде облачно с валежи. В събота в Горнотракийската низина и по Черноморието - от дъжд, в останалата част от страната - от сняг; в Северозападна България има условия за поледици. В неделя в цялата страна ще вали сняг и ще се образува снежна покривка.



В събота вятърът ще се задържи от юг и температурите за кратко ще се повишат, минималните ще бъдат около нулата, а максималните ще са от 1°-2° в северозападните до 10°-11° в югоизточните райони. По-късно през деня и през нощта срещу неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили; в неделя температурите ще са с малък денонощен ход, в по-голямата част от страната между минус 5° и 0°, в крайните източни райони до 3°-4°.



В началото на новата седмица ще бъде студено, със значителна облачност, на места със слаби превалявания от сняг. В понеделник минималните температури ще бъдат между минус 10° и минус 5°, а максималните – между минус 7° и минус 2°; във вторник минималните температури ще се понижат още. В сряда вятърът ще се ориентира от югоизток и дневните температури в Южна България ще се повишат.



Облачността ще е значителна, в Дунавската равнина ще е мъгливо. В края на периода в Северна България ще e облачно, мъгливо и студено, а над Южна – облачността ще е разкъсана, на места до предимно слънчево. В Дунавската равнина през целия ден температурите ще се задържат отрицателни, а в Горнотракийската низина максималните ще достигат до 5°-6°.