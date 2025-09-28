ЗАРЕЖДАНЕ...
|НИМХ: В планините може да завали сняг
Във вторник и сряда над по-голямата част от страната облачността ще е значителна, слаб дъжд ще превали само на отделни места в планинските райони. Вятърът временно ще се ориентира от север-северозапад, в Дунавската равнина ще е умерен. Дневните температури слабо ще се повишат и на места ще надхвърлят 20°, но сутрешните ще бъдат по-ниски, особено в котловините и в районите със значителни разкъсвания на облачността и преобладаващите минимални ще бъдат между 4° и 9°.
В четвъртък от югозапад ще започнат валежи от дъжд, в планините над 1800 метра - от сняг, които до вечерта ще обхванат по-голямата част от страната и на места ще бъдат значителни. Вятърът отново ще се ориентира от североизток и ще се усили. Дневните температурите ще бъдат в широк интервал от 8°-10° в Северозападна България и по високите полета до 18°-20° в югоизточните райони и по Черноморието.
В петък и събота времето ще е облачно с повсеместни валежи от дъжд, в планините над 1200 метра - от сняг. Очакват се значителни количества. Ще духа умерен, в Източна България - силен североизточен вятър. Температурите ще бъдат без съществен дневен ход - от 6°-11° в Западна и Централна България до 14°-18° в Източна България. В неделя валежите ще спират, най-късно в източните и южните райони. Облачността ще се разкъса. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югоизток. Температурите ще се повишават значително.
