Днес НАП стартира традиционната зимна контролна кампания в Пампорово, съобщи пред журналисти Божана Илиева – дирекция "Комуникации" в Приходната агенция, предаде репортер на ФОКУС. Тя уточни, че вече имат няколко сигнала на потребители за увеличени цени на услугата паркинг и това ще бъде обект на проверките през следващите няколко дни. В сигналите се посочва, че цената на услугата към 31 декември е била една, а след 1 януари е завишена двойно.



"Тази година фокус в проверките ще бъде Закона за въвеждане на еврото в Република България. По време на контролните действия, които ще продължат до края на активния зимен сезон, ще се проверява дали правилно се отразяват цените на стоките в касовите бележки, тоест спазва ли се изискването за двойно обозначение на цените. Водеща е цената в евро, след това цената в левове и фиксирания валутен курс. Не на последно място искаме да кажем на потребителите, че ако им бъде отказано издаване на касова бележка докато почиват в курортните ни комплекси, те имат право да задържат плащане докато им бъде даден такъв касов бон. Ако установят нарушение – било то отказ за издаване на касова бележка или пък издаване на касова бележка, която не отговаря на изискваният на Закона за въвеждане на еврото, те могат да подават сигнали в НАП по установения ред“, отбеляза Илиева.



Тя посочи, че през последните дни от 1 януари досега, гражданите активно сигнализират именно за повишаване на цените на някои стоки. "Сигналите за съмнение за спекулативно повишаване на цените, основно на хранителни стоки от основната потребителска кошница. Приемаме доста сигнали по регулярните начини, стараем се да покриваме всички сигнали, които пристигат от колцентъра и по имейл. Получаваме вече сигнали не само за увеличение на цените на хранителни стоки, но и на различни видове услуги. Част от тези услуги ще бъдат обект на проверките и в зимните курорти. Това са услуги за превози, услуги на паркинги, на ски гардероби, козметични салони и бюти бранша и всички те ще са обект на проверката на НАП“, каза Илиева.



Нарушителите, които констатира НАП до момента са около 10 % от всички проверени. "Надяваме се, че тази тенденция ще се запази, защото като цяло бизнеса се стреми да бъде коректен“, изрази надежда Илиева.



Проверяващите от НАП, както и колегите им от КЗП ще сравняват цените на стоките сега през януари след влизане в сила на новата единна европейска валута и цената на тази услуга към 31 декември, когато също е бил активен сезона. Ще се гледа цената след превалутирането дали е закръглена в полза на потребителя, каквато е препоръката на закона.



"Ще направим съпоставки на цените от тази и миналата година и когато цената е обоснована с икономически и обосновани фактори, ние няма как да констатираме, че има спекулативно увеличение на цената. Ще сравним цените, които са сега в обектите с тези в предишни години. Като установим, че има разлика, изискваме документи. Ако не могат да се предоставят веднага, ще дадем срок между 5 и 7 дни и след получаването им ще ги обработим. Първите резултати от проверките ще бъдат оповестени най-рано след седмица-две“, каза Илиева.



Санкциите при първо нарушение започват от 5000 лв. и могат да стигнат до 100 000 лв. при необосновано увеличение на цените. При второ те стават двойни - от 10 000 до 200 000 лв. "Силно се надяваме, имайки предвид тежестта на санкциите задължените лица да се опитат да бъдат коректни“, каза още Илиева.



Първата проверка, която извършиха данъчните в Пампорово бе в супермаркет. Управителят Атанас Йорданов заяви, че не се притеснява от проверките. Той посочи, че срещат трудности с еврото, тъй като понякога нямат налични пари в евро и се налага да връщат в лева. По думите му, цените на част от продуктите, които зареждат са повишени. Той уточни, че някои от стоките, които зареждат имат завишение в цените по 10 % през декември и още 10 % през януари, но те имат определена надценка в магазина и я слагат върху доставната цена.