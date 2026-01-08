ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
НАП ги почна
Автор: Нели Гергьовска 21:09Коментари (0)913
© ФОКУС
виж галерията
Днес НАП стартира традиционната зимна контролна кампания в Пампорово, съобщи пред журналисти Божана Илиева – дирекция "Комуникации“ в Приходната агенция, предаде репортер на ФОКУС. Тя уточни, че вече имат няколко сигнала на потребители за увеличени цени на услугата паркинг и това ще бъде обект на проверките през следващите няколко дни. В сигналите се посочва, че цената на услугата към 31 декември е била една, а след 1 януари е завишена двойно.

"Тази година фокус в проверките ще бъде Закона за въвеждане на еврото в Република България. По време на контролните действия, които ще продължат до края на активния зимен сезон, ще се проверява дали правилно се отразяват цените на стоките в касовите бележки, тоест спазва ли се изискването за двойно обозначение на цените. Водеща е цената в евро, след това цената в левове и фиксирания валутен курс. Не на последно място искаме да кажем на потребителите, че ако им бъде отказано издаване на касова бележка докато почиват в курортните ни комплекси, те имат право да задържат плащане докато им бъде даден такъв касов бон. Ако установят нарушение – било то отказ за издаване на касова бележка или пък издаване на касова бележка, която не отговаря на изискваният на Закона за въвеждане на еврото, те могат да подават сигнали в НАП по установения ред“, отбеляза Илиева.

Тя посочи, че през последните дни от 1 януари досега, гражданите активно сигнализират именно за повишаване на цените на някои стоки. "Сигналите за съмнение за спекулативно повишаване на цените, основно на хранителни стоки от основната потребителска кошница. Приемаме доста сигнали по регулярните начини, стараем се да покриваме всички сигнали, които пристигат от колцентъра и по имейл. Получаваме вече сигнали не само за увеличение на цените на хранителни стоки, но и на различни видове услуги. Част от тези услуги ще бъдат обект на проверките и в зимните курорти. Това са услуги за превози, услуги на паркинги, на ски гардероби, козметични салони и бюти бранша и всички те ще са обект на проверката на НАП“, каза Илиева.

Нарушителите, които констатира НАП до момента са около 10 % от всички проверени. "Надяваме се, че тази тенденция ще се запази, защото като цяло бизнеса се стреми да бъде коректен“, изрази надежда Илиева.

Проверяващите от НАП, както и колегите им от КЗП ще сравняват цените на стоките сега през януари след влизане в сила на новата единна европейска валута и цената на тази услуга към 31 декември, когато също е бил активен сезона. Ще се гледа цената след превалутирането дали е закръглена в полза на потребителя, каквато е препоръката на закона.

"Ще направим съпоставки на цените от тази и миналата година и когато цената е обоснована с икономически и обосновани фактори, ние няма как да констатираме, че има спекулативно увеличение на цената. Ще сравним цените, които са сега в обектите с тези в предишни  години. Като установим, че има разлика, изискваме документи. Ако не могат да се предоставят веднага, ще дадем срок между 5 и 7 дни и след получаването им ще ги обработим. Първите резултати от проверките ще бъдат оповестени най-рано след седмица-две“, каза Илиева.

Санкциите при първо нарушение започват от 5000 лв. и могат да стигнат до 100 000 лв. при необосновано увеличение на цените. При второ те стават двойни - от 10 000 до 200 000 лв. "Силно се надяваме, имайки предвид тежестта на санкциите задължените лица да се опитат да бъдат коректни“, каза още Илиева.

Първата проверка, която извършиха данъчните в Пампорово бе в супермаркет. Управителят Атанас Йорданов заяви, че не се притеснява от проверките. Той посочи, че срещат трудности с еврото, тъй като понякога нямат налични пари в евро и се налага да връщат в лева. По думите му, цените на част от продуктите, които зареждат са повишени. Той уточни, че някои от стоките, които зареждат имат завишение в цените по 10 % през декември и още 10 % през януари, но те имат определена надценка в магазина и я слагат върху доставната цена.


Още по темата: общо новини по темата: 1714
08.01.2026 Банка: Обменяме по 45 млн. лв. на ден
08.01.2026 Паркоматите за "синя зона" в Пловдив вече приемат само евро
08.01.2026 Родителите са възмутени: От 1 лев детските атракциони станаха 1 евро
08.01.2026 Продавачка: От 3 дни нямам евро в касата, хората правят сметка 1 евро и дават банкнота от 100 лева
08.01.2026 Гражданин: Наредих се пред БНБ, защото разбрах, че навсякъде другаде искат комисионни
07.01.2026 Пенсионер: За мен еврото не е проблем
предишна страница [ 1/286 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Алгафари: Всеки е свободен да сънува, неговите съветници са го пр...
19:57 / 08.01.2026
Изчисляват инфлацията по нов начин
18:15 / 08.01.2026
Банка: Обменяме по 45 млн. лв. на ден
19:02 / 08.01.2026
Язовир "Ивайловград" прелива!
17:41 / 08.01.2026
Ученичка роди във Враца, според нея никога не е правила секс
17:24 / 08.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
09:29 / 06.01.2026
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
11:54 / 06.01.2026
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:00 / 06.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
11:16 / 07.01.2026
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
Наградата "Смешници на годината" отива при няколкото копейки, които тормозят продавачките в магазини
Наградата "Смешници на годината" отива при няколкото копейки, които тормозят продавачките в магазини
19:20 / 06.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Сътресения в БСП и избор на нов председател
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: