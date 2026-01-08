ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|НАП ги почна
"Тази година фокус в проверките ще бъде Закона за въвеждане на еврото в Република България. По време на контролните действия, които ще продължат до края на активния зимен сезон, ще се проверява дали правилно се отразяват цените на стоките в касовите бележки, тоест спазва ли се изискването за двойно обозначение на цените. Водеща е цената в евро, след това цената в левове и фиксирания валутен курс. Не на последно място искаме да кажем на потребителите, че ако им бъде отказано издаване на касова бележка докато почиват в курортните ни комплекси, те имат право да задържат плащане докато им бъде даден такъв касов бон. Ако установят нарушение – било то отказ за издаване на касова бележка или пък издаване на касова бележка, която не отговаря на изискваният на Закона за въвеждане на еврото, те могат да подават сигнали в НАП по установения ред“, отбеляза Илиева.
Тя посочи, че през последните дни от 1 януари досега, гражданите активно сигнализират именно за повишаване на цените на някои стоки. "Сигналите за съмнение за спекулативно повишаване на цените, основно на хранителни стоки от основната потребителска кошница. Приемаме доста сигнали по регулярните начини, стараем се да покриваме всички сигнали, които пристигат от колцентъра и по имейл. Получаваме вече сигнали не само за увеличение на цените на хранителни стоки, но и на различни видове услуги. Част от тези услуги ще бъдат обект на проверките и в зимните курорти. Това са услуги за превози, услуги на паркинги, на ски гардероби, козметични салони и бюти бранша и всички те ще са обект на проверката на НАП“, каза Илиева.
Нарушителите, които констатира НАП до момента са около 10 % от всички проверени. "Надяваме се, че тази тенденция ще се запази, защото като цяло бизнеса се стреми да бъде коректен“, изрази надежда Илиева.
Проверяващите от НАП, както и колегите им от КЗП ще сравняват цените на стоките сега през януари след влизане в сила на новата единна европейска валута и цената на тази услуга към 31 декември, когато също е бил активен сезона. Ще се гледа цената след превалутирането дали е закръглена в полза на потребителя, каквато е препоръката на закона.
"Ще направим съпоставки на цените от тази и миналата година и когато цената е обоснована с икономически и обосновани фактори, ние няма как да констатираме, че има спекулативно увеличение на цената. Ще сравним цените, които са сега в обектите с тези в предишни години. Като установим, че има разлика, изискваме документи. Ако не могат да се предоставят веднага, ще дадем срок между 5 и 7 дни и след получаването им ще ги обработим. Първите резултати от проверките ще бъдат оповестени най-рано след седмица-две“, каза Илиева.
Санкциите при първо нарушение започват от 5000 лв. и могат да стигнат до 100 000 лв. при необосновано увеличение на цените. При второ те стават двойни - от 10 000 до 200 000 лв. "Силно се надяваме, имайки предвид тежестта на санкциите задължените лица да се опитат да бъдат коректни“, каза още Илиева.
Първата проверка, която извършиха данъчните в Пампорово бе в супермаркет. Управителят Атанас Йорданов заяви, че не се притеснява от проверките. Той посочи, че срещат трудности с еврото, тъй като понякога нямат налични пари в евро и се налага да връщат в лева. По думите му, цените на част от продуктите, които зареждат са повишени. Той уточни, че някои от стоките, които зареждат имат завишение в цените по 10 % през декември и още 10 % през януари, но те имат определена надценка в магазина и я слагат върху доставната цена.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1714
|предишна страница [ 1/286 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Алгафари: Всеки е свободен да сънува, неговите съветници са го пр...
19:57 / 08.01.2026
Изчисляват инфлацията по нов начин
18:15 / 08.01.2026
Банка: Обменяме по 45 млн. лв. на ден
19:02 / 08.01.2026
Язовир "Ивайловград" прелива!
17:41 / 08.01.2026
Ученичка роди във Враца, според нея никога не е правила секс
17:24 / 08.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS