ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|"МултиХоум" 2025 събира граждани, експерти и бизнес за енергийно обновяване на жилищата
От 24 до 27 септември 2025 г. Палата № 6 на Международен панаир Пловдив ще бъде домакин на Специализираното изложение за енергийно обновяване на жилищни сгради "МултиХоум“. Второто издание на форума отново ще бъде част от Международния технически панаир. То ще събере водещи компании, институции, експерти и граждани, обединени около общата цел – насърчаване на устойчивото и достъпно обновяване на българския жилищен фонд. Негови организатори са партньорите в едноименния проект: Търговско - Промишлена Камара - Пловдив, Енергийна Агенция - Пловдив, Община Пловдив, Съюз на Асоциациите на Собственици, Куадро Синерджи
"МултиХоум“ 2025 ще представи цялостна услуга за консултации по обновяване на жилищни сгради – от технически въпроси до финансиране и сдружаване на собственици. Информационният щанд ReHABITA ще подкрепя енергийно бедни домакинства и уязвими групи.
Посетителите ще видят иновативни строителни материали, екологични интериори, топлоизолационни системи и предложения от производители на алуминиева и PVC дограма. Фирми за ВЕИ и ОВК системи ще демонстрират решения за дома, а експерти по управление на етажна собственост ще споделят практични съвети и добри практики.
Сред акцентите са смарт технологии за управление на сгради и възможности за преминаване към възобновяеми енергийни източници. Финансиращи институции и банки ще представят пакети за кредитиране и съфинансиране на проекти. Гражданите ще могат да наблюдават демонстрация на термографско заснемане с дрон както в изложбената палата, така и в дворното пространство на Панаира.
Първото издание на "МултиХоум“ през 2024 г. също се проведе в рамките на Международен технически панаир Пловдив. Над 500 граждани се срещнаха с експерти, а над 10 фирми демонстрираха услуги за обновяване на сгради, подмяна на отоплителни уреди и внедряване на индивидуални ВЕИ системи. Проведени бяха над 200 енергийни консултации, а фирмите осъществиха десетки нови бизнес контакти. Практическата насоченост и активното участие на експерти и местни власти донесоха на изложението плакет за добро изпълнение и обществена значимост.
Проектът "МултиХоум“, финансиран по програма LIFE на Европейската комисия, подкрепя собствениците на еднофамилни и многофамилни сгради чрез технически консултации, връзка с изпълнители и информация за финансиране. Особено внимание се отделя на енергийно бедни домакинства, използването на ВЕИ и природосъобразни материали и технологии, правейки процеса по обновяване по-достъпен и устойчив.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Икономист: Ако в България стане като в Хърватия, може да има и до...
14:15 / 09.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
7 лева за кило краставици
11:59 / 09.09.2025
ДБ иска оставки в МВР заради записите по случая с директора на по...
11:59 / 09.09.2025
Увеличението на минималната заплата води до инфлация и работещи б...
11:53 / 09.09.2025
Шефът на фармацевтите: Такова лекарство няма как да бъде легално ...
14:21 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS