Мъглива сутрин и по-слънчев следобед ни очакват днес
Автор: Елена Николова 08:44
©
Днес до обяд на много места в равнините и низините все още ще е мъгливо или с ниска слоеста облачност. След обяд ще се появи слаб западен вятър, видимостта бързо ще се подобри и над страната ще бъде предимно слънчево, съобщават от НИМХ. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София - около 11°.

В планините ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа умерен западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, сутринта на места с намалена видимост. Ще духа слаб вятър от западната четвърт. Максималните температури ще са 12°-13°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.


