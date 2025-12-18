Мъглива сутрин и по-слънчев следобед ни очакват днес

© Днес до обяд на много места в равнините и низините все още ще е мъгливо или с ниска слоеста облачност. След обяд ще се появи слаб западен вятър, видимостта бързо ще се подобри и над страната ще бъде предимно слънчево, съобщават от НИМХ. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София - около 11°.



В планините ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа умерен западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.



По Черноморието ще бъде предимно слънчево, сутринта на места с намалена видимост. Ще духа слаб вятър от западната четвърт. Максималните температури ще са 12°-13°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.