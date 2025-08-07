ЗАРЕЖДАНЕ...
|Морето взе още две жертви
Инцидентът е от сутринта на 6 август. Дошлият на мястото медицински екип констатирал смъртта на мъжа. Същият е с неустановена самоличност /видима възраст между 60 и 70 години, едро телосложение и рядка прошарена коса/.
Трупът на мъжа е откаран в отделение "Съдебна медицина" за аутопсия.
Също на 6 август в следобедните часове от морето край к.к. "Слънчев бряг" е извадено тялото на 93-годишен полски гражданин. Той е бил в безпомощно състояние и въпреки оказаната помощ - мъжът починал. Тялото му е откарано за аутопсия в областната болница.
По случаите са образувани досъдебни производства.
