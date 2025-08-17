ЗАРЕЖДАНЕ...
|Момче, пътувало в колата на Виктор: Не го познавам
С белезници и болнично облекло Виктор Илиев пристигна в съдебната зала. За да поиска да бъдат пуснат на свобода, пише bTV.
В инцидента загива на място лекарят Иса Али. Ранени са кондуктор, шофьорът на автобуса и четирима пътници от автомобила.
На видеокадри един от пътниците в колата разказва как се е озовал в нея.
Притеснена жена пита какво е станало.
"Нищо, ударихме се. Бях с приятелката ми. Дойде – "айде да ви возим“. Аз не го и познавам, приятелката ми го познава. И се качихме в колата“, разказва пътникът в автомобила на Виктор. В клипа той коментира, че нищо не го боли.
В автомобила са били и две момичета, родителите им днес не пожелаха да застанат пред камера.
Виктор Илиев остава в ареста. Предстои по делото да се направят експертизи, които да докажат с каква скорост се е движила колата, за да се вреже в автобуса.
