ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Много силен вятър в 9 области
Автор: Елиза Дечева 08:29Коментари (0)240
©
Днес северозападният вятър ще се усили и ще бъде умерен и силен. Жълт код за силен вятър в 9 области на страната е обявен днес. Той е в сила за Русе, Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана, Видин, Пазарджик, Сливен и Благоевград. 

Преди обяд облачността ще бъде значителна и на места в източната половина от страната и планинските райони ще има валежи. Към обяд облачността от север ще започне да се разкъсва и да намалява и до вечерта над цялата страна ще се установи слънчево време. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 15°.

В планините ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. Интензивни и по-значителни снеговалежи ще има в Централния Балкан. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието денят ще започне с облачно време, на места и с валежи, но в следобедните часове облачността от север бързо ще намалее. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-17°, температурата на морската вода е 17°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.


Още по темата: общо новини по темата: 21
09.10.2025 Какво е довело до застрояването на Елените?
08.10.2025 Експерт за Елените и Царево: Време е вече да видим директни обвинения с конкретни имена
08.10.2025 Meteo Bulgaria: Постепенно ще има спиране на валежите
08.10.2025 Борислав Гуцанов: До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от наводненията
07.10.2025 Директорът на Басейнова дирекция: Още през 2009 г. прокуратурата е прекратила преписка за незаконно застрояване на реката в Елените
06.10.2025 Ивайло Мирчев: Искаме оставката на Манол Генов
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Благомир Коцев остава в ареста 
21:24 / 10.10.2025
Меteo Bulgaria спомена Пловдив и още два града в прогнозата си
21:18 / 10.10.2025
Ще се увеличи ли плоският данък?
19:26 / 10.10.2025
Росен Желязков на оглед в Елените
16:32 / 10.10.2025
Работили в чужбина, но получават пенсия в България: Разходът за Н...
16:34 / 10.10.2025
Министър Караджов: 100% от бързите влакове вече се обслужват от н...
16:08 / 10.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
11:26 / 10.10.2025
Двама милиардери от България в световната класация на богаташите, братя са
Двама милиардери от България в световната класация на богаташите, братя са
09:03 / 09.10.2025
Арести в Пловдив! Еротичен модел заработи 2 800 000 долара, други ги прибраха
Арести в Пловдив! Еротичен модел заработи 2 800 000 долара, други ги прибраха
13:41 / 09.10.2025
Петролен бос купи резиденцията на Сакскобургготски в Пловдивско за близо 3 милиона
Петролен бос купи резиденцията на Сакскобургготски в Пловдивско за близо 3 милиона
16:45 / 09.10.2025
Дженифър Анистън: Пътят към бебето беше труден
Дженифър Анистън: Пътят към бебето беше труден
15:30 / 10.10.2025
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
17:00 / 10.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2025
Поскъпване на хранителните продукти
Изграждането на АМ "Тракия"
Български национален отбор по футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: