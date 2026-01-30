ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Много сериозни промени по високите етажи на "Нова Броудкастинг Груп"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:11Коментари (0)77
©
В отговор на динамично променящия се глобален пазар на телевизионно съдържание и стратегическото му развитие на всички платформи "Нова Броудкастинг Груп" въвежда ново структурно разпределение в дирекция "Програма“ от 1 февруари. Работата се организира по ясно дефинирани програмни и продукционни линии, с разпределени отговорности между утвърдени професионалисти с дългогодишен опит в телевизията.

Нели Стойнова поема функцията на Програмен директор с фокус върху цялостното стратегическо управление на програмното съдържание. Тя е част от екипа на "Нова Броудкастинг Груп" повече от 15 години, през които е заемала различни позиции в дирекция "Програма“.

Христо Хаджитанев, който има богат опит в програмирането и медийните проучвания, отговаря за креативното и програмното развитие, включително нови формати и проекти. Николай Киров със своята комплексна експертиза в управлението на различни проекти ръководи телевизионното производство с акцент върху външните продукции и праймтайм форматите.

Тара Нури-Иванова, която е част от компанията над 25 години и е заемала редица творчески и мениджърски позиции, поема вътрешните продукции и специалните телевизионни проекти. Светлана Василева се оттегля от позицията директор "Съдържание“ и ще продължи да работи с телевизията като консултант по ключови проекти.

С новата структура на дирекция "Програма“ се цели по-ефективно развитие на телевизионното съдържание във всички ключови направления на компанията.


Още по темата: общо новини по темата: 3191
30.01.2026 Азис след сватбата: Никъде не видях ехидна усмивка, подигравателен тон не
чух
30.01.2026 Честито на Димитър Бербатов!
29.01.2026 Гаджето на Юксел Кадриев с бизнес, който не е за всеки
29.01.2026 Днес стана на 72, негови ученици са били Маестрото и Слави Трифонов
29.01.2026 Маги Сидерова си присъди пръст?
29.01.2026 Излязоха скандални чатове на Блейк Лайвли и Тейлър Суифт
предишна страница [ 1/532 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Макс Баклаян: Най-добрият момент за покупка на злато отмина
14:27 / 30.01.2026
Сарафов лично е координирал акцията срещу Zamunda, Arena и Zelka ...
14:34 / 30.01.2026
Маргарита Николова е готова да стане служебен премиер
14:03 / 30.01.2026
България отново удари дъното: Евростат публикува минималните запл...
13:18 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Финансов експерт: Българинът се чувства беден, въпреки че разпола...
12:57 / 30.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Събраха се
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се срине и ще бъде заменен със злато
Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се срине и ще бъде заменен със злато
12:30 / 29.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Проф. Драганов: 7 евро за капучино не са много, народът вече има повече пари
Проф. Драганов: 7 евро за капучино не са много, народът вече има повече пари
17:16 / 29.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
МС реши: Университетите ще могат да приемат студенти с общи изпити по математика и физика
МС реши: Университетите ще могат да приемат студенти с общи изпити по математика и физика
14:02 / 28.01.2026
Пророческите думи на Елизабет II към Джордж и Шарлот
Пророческите думи на Елизабет II към Джордж и Шарлот
16:16 / 28.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Футбол - други
Шампионска лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: