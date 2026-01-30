ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Много сериозни промени по високите етажи на "Нова Броудкастинг Груп"
Нели Стойнова поема функцията на Програмен директор с фокус върху цялостното стратегическо управление на програмното съдържание. Тя е част от екипа на "Нова Броудкастинг Груп" повече от 15 години, през които е заемала различни позиции в дирекция "Програма“.
Христо Хаджитанев, който има богат опит в програмирането и медийните проучвания, отговаря за креативното и програмното развитие, включително нови формати и проекти. Николай Киров със своята комплексна експертиза в управлението на различни проекти ръководи телевизионното производство с акцент върху външните продукции и праймтайм форматите.
Тара Нури-Иванова, която е част от компанията над 25 години и е заемала редица творчески и мениджърски позиции, поема вътрешните продукции и специалните телевизионни проекти. Светлана Василева се оттегля от позицията директор "Съдържание“ и ще продължи да работи с телевизията като консултант по ключови проекти.
С новата структура на дирекция "Програма“ се цели по-ефективно развитие на телевизионното съдържание във всички ключови направления на компанията.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3191
|предишна страница [ 1/532 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Макс Баклаян: Най-добрият момент за покупка на злато отмина
14:27 / 30.01.2026
Сарафов лично е координирал акцията срещу Zamunda, Arena и Zelka ...
14:34 / 30.01.2026
Маргарита Николова е готова да стане служебен премиер
14:03 / 30.01.2026
България отново удари дъното: Евростат публикува минималните запл...
13:18 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Финансов експерт: Българинът се чувства беден, въпреки че разпола...
12:57 / 30.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Пророческите думи на Елизабет II към Джордж и Шарлот
16:16 / 28.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS