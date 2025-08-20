Младежът, паднал от атракцион в Слънчев бряг, вече е изписан от болницата

© Младежът, пострадал по-рано днес след падане от воден атракцион на централния плаж в Слънчев бряг е в добро здравословно състояние и е изписан от болницата. Това съобщиха от ОДМВР-Бургас.



16-годишният младеж вече пътува обратно към курорта.



"Фокус" припомня, че по-рано днес трима непълнолетни туристи решили да използват "плаващ дюшек" в Слънчев бряг. По време на движението обаче, един от младежите се изпуснал от дюшека и паднал в морето. Повикан е бил екип на "Спешна помощ", който транспортирал момчето до УМБАЛ - Бургас.