|Младежи загинаха при тежка катастрофа край Котел
По първоначални данни лек автомобил "Ауди А3“, управляван от водач на 18 години от Котел губи управление и катастрофира извън пътното платно.
В автомобила са пътували водачът и трима пътници. При произшествието на място са починали момиче на 17 години и момче на 20 години.
Водачът и момче на 18 години са откарани в болнично заведение в град Сливен.
На водача са взети кръвни проби за установяване наличие на алкохол и наркотични вещества.
По случая е образувано досъдебно производство.
