Млад мъж се удави в Приморско, пренебрегна червения флаг и заповедите на спасителите

35-годишен мъж се удави днес на Северния плаж в Приморско. Това казаха за "Фокус" от ОДМВР-Бургас.



Инцидентът е станал малко след 17 часа днес. Въпреки предупрежденията на спасителите, че морето е бурно и има "червен флаг", мъжът все пак решил да влезе във водата.



От ОДВМР-Бургас съобщиха и за още подобни инциденти. Преди дни бяха намерени и телата на 14-годишно момче и 35-годишен мъж в района на Южното пристанище на Несебър.