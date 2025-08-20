ЗАРЕЖДАНЕ...
|Митрополит Николай към Борисов: Бог е избрал вас да помогнете на българския народ
През 2024 г. държавата е отпуснала 2 милиона лева, за да продължи изграждането му.
На 24 октомври същата година митрополит Николай е отслужи молебен за успешното начало на строителните дейности. Когато бъде завършен, това ще бъде вторият храм в квартала.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заедно с митрополита посетиха днес обекта, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
"Искам да благодаря на г-н Борисов, който като един истински държавник, ни подкрепя, обича църквата и хората. Със съдействието на кмета и главния архитект на Пловдив най-накрая строителството бе подновено. В този квартал живеят повече от 100 000 души. Строен е по времето на комунизма и не е била предвидено да има църкви. Отправям молба да ни отпуснете средства да довършим този величествен храм. Бог е избрал вас да помогнете на българския народ", обърна се митрополит Николай към Борисов.
"Ще направим църквата до край. Със своите над 35 метра това си е истинска катедарала. Ще предам на богоугоден език на правителството да довършим храма. Забранил съм в ГЕРБ да броят колко църкви и манастири сме направили", каза от своя страна Борисов.
Очаквайте подробности!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3
Коментари (2)
преди 13 мин.
0
преди 18 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
