Митрополит Николай към Борисов: Бог е избрал вас да помогнете на българския народ
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:17Коментари (2)1171
© Plovdiv24.bg
виж галерията
В район "Тракия“ се строи нов православен храм - "Св. цар Борис“. Строителството е започнало преди повече от две десетилетия, но дълго време е било прекъснато.

През 2024 г. държавата е отпуснала 2 милиона лева, за да продължи изграждането му.

На 24 октомври същата година митрополит Николай е отслужи молебен за успешното начало на строителните дейности. Когато бъде завършен, това ще бъде вторият храм в квартала. 

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заедно с митрополита посетиха днес обекта, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

"Искам да благодаря на г-н Борисов, който като един истински държавник, ни подкрепя, обича църквата и хората. Със съдействието на кмета и главния архитект на Пловдив най-накрая строителството бе подновено. В този квартал живеят повече от 100 000 души. Строен е по времето на комунизма и не е била предвидено да има църкви. Отправям молба да ни отпуснете средства да довършим този величествен храм. Бог е избрал вас да помогнете на българския народ", обърна се митрополит Николай към Борисов.

"Ще направим църквата до край. Със своите над 35 метра това си е истинска катедарала. Ще предам на богоугоден език на правителството да довършим храма. Забранил съм в ГЕРБ да броят колко църкви и манастири сме направили", каза от своя страна Борисов.

Очаквайте подробности!



Още по темата: общо новини по темата: 3
24.10.2024 Костадин Димитров съобщи дълго чакана от пловдивчани новина
22.12.2023 Тук ще бъде изградена най-новата църква в Пловдив
22.12.2023 Прекрасна новина за Пловдив!






0
 
 
Колко ти струва автомобила и часовника,,,,свято отче,,.
0
 
 
Държавната пара се харчи лесно Милионите ги нямате за нищо
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

