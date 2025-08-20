© Plovdiv24.bg виж галерията В район "Тракия“ се строи нов православен храм - "Св. цар Борис“. Строителството е започнало преди повече от две десетилетия, но дълго време е било прекъснато.



През 2024 г. държавата е отпуснала 2 милиона лева, за да продължи изграждането му.



На 24 октомври същата година митрополит Николай е отслужи молебен за успешното начало на строителните дейности. Когато бъде завършен, това ще бъде вторият храм в квартала.



Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заедно с митрополита посетиха днес обекта, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



"Искам да благодаря на г-н Борисов, който като един истински държавник, ни подкрепя, обича църквата и хората. Със съдействието на кмета и главния архитект на Пловдив най-накрая строителството бе подновено. В този квартал живеят повече от 100 000 души. Строен е по времето на комунизма и не е била предвидено да има църкви. Отправям молба да ни отпуснете средства да довършим този величествен храм. Бог е избрал вас да помогнете на българския народ", обърна се митрополит Николай към Борисов.



"Ще направим църквата до край. Със своите над 35 метра това си е истинска катедарала. Ще предам на богоугоден език на правителството да довършим храма. Забранил съм в ГЕРБ да броят колко църкви и манастири сме направили", каза от своя страна Борисов.



Очаквайте подробности!



