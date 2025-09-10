ИЗПРАТИ НОВИНА
След обещанието на Борисов: Държавата отпусна 2 милиона лева за новия храм в "Тракия"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:42
©
Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени в бюджета на Министерския съвет за 2025 г., с които се осигуряват допълнителни 2 150 000 лв. за Българската православна църква – Българска патриаршия.

Те са предназначени за довършването на новостроящия се храм "Св. ап. Ерм Филипополски“ ("Св. цар Борис Покръстител“) в пловдивския район "Тракия“.

Изграждането на храма започва преди три десетилетия, като проектът е променян, за да отговаря на православния канон. Новата църква ще бъде трикорабна базилика с площ 1200 кв. м и дължина 30 метра.

Припомняме, че на 20 август лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посети храма в "Тракия“, а пловдивският митрополит Николай го помоли за съдействие пред Министерския съвет за отпускане на средства. До момента в проекта вече са вложени над 2 милиона лева, а в района живеят около 100 хиляди души, за които новата църква ще бъде духовен център.

Борисов обеща тогава да съдейства за осигуряването на необходимите средства.


20.08.2025 Митрополит Николай към Борисов: Бог е избрал вас да помогнете на българския народ
24.10.2024 Костадин Димитров съобщи дълго чакана от пловдивчани новина
22.12.2023 Тук ще бъде изградена най-новата църква в Пловдив
22.12.2023 Прекрасна новина за Пловдив!






Алелуя. Индулугенции купува с народна пара.
Откриват най-новата детска ясла в Пловдив
11:59 / 10.09.2025
Погребват Христина в родното й село до Пловдив
11:44 / 10.09.2025
Два дни кино за 5 лева на билет в Пловдив
10:39 / 10.09.2025
Забравете за район "Западен", затрудненията там няма да спрат в с...
10:59 / 10.09.2025
Пуснаха втори път злополучния ЗОП за кошовете за боклук, откриха ...
10:53 / 10.09.2025
УМБАЛ "Свети Георги" с нова, още по-модерна техника
08:43 / 10.09.2025

Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
20:55 / 09.09.2025
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
20:55 / 09.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
Опитен водач: На магистралата край Пловдив агресивни шофьори ни изпреварваха със 170 км/ч
21:20 / 08.09.2025
Опитен водач: На магистралата край Пловдив агресивни шофьори ни изпреварваха със 170 км/ч
21:20 / 08.09.2025
От 2026 година ваучерите за храна могат да се увеличат до 150 евро месечно от следващата година
22:06 / 08.09.2025
От 2026 година ваучерите за храна могат да се увеличат до 150 евро месечно от следващата година
22:06 / 08.09.2025
Райско кътче у нас се превръща в пустиня
15:25 / 08.09.2025
Райско кътче у нас се превръща в пустиня
15:25 / 08.09.2025
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Нов православен храм в "Тракия"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
