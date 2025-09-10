След обещанието на Борисов: Държавата отпусна 2 милиона лева за новия храм в "Тракия"

© Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени в бюджета на Министерския съвет за 2025 г., с които се осигуряват допълнителни 2 150 000 лв. за Българската православна църква – Българска патриаршия.



Те са предназначени за довършването на новостроящия се храм "Св. ап. Ерм Филипополски“ ("Св. цар Борис Покръстител“) в пловдивския район "Тракия“.



Изграждането на храма започва преди три десетилетия, като проектът е променян, за да отговаря на православния канон. Новата църква ще бъде трикорабна базилика с площ 1200 кв. м и дължина 30 метра.



Припомняме, че на 20 август лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посети храма в "Тракия“, а пловдивският митрополит Николай го помоли за съдействие пред Министерския съвет за отпускане на средства. До момента в проекта вече са вложени над 2 милиона лева, а в района живеят около 100 хиляди души, за които новата църква ще бъде духовен център.



Борисов обеща тогава да съдейства за осигуряването на необходимите средства.