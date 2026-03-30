В район "Тракия“ се строи нов православен храм. Строителството е започнало преди повече от две десетилетия, но дълго време е било прекъснато. През 2024 г. държавата отпусна 2 милиона лева, за да продължи изграждането му.
На 24 октомври същата година митрополит Николай отслужи молебен за успешното начало на строителните дейности. Когато бъде завършен, това ще бъде вторият храм в квартала.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заедно с митрополита посетиха днес обекта, предава репортер на Plovdiv24.bg.
"На добър час и благословен успех" пожела дядо Николай на Борисов, който от своя страна заяви:
"За много църкви и манастири сме отделили доста средства и всичко това се прави от душа. Тази църква тук е направена от нулата и след някой месец ще бъде освещаването! От всички храмове, за които сме отделили време и средства, най-много се гордея със "Свети Стефан" в Истанбул".
Припомняме, че Борисов е водач на листата на ГЕРБ за Пловдив град за предстоящите парламентарни избори на 19 април.
© Plovdiv24.bg
/
30.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.