В район "Тракия“ се строи нов православен храм. Строителството е започнало преди повече от две десетилетия, но дълго време е било прекъснато. През 2024 г. държавата отпусна 2 милиона лева, за да продължи изграждането му.

На 24 октомври същата година митрополит Николай отслужи молебен за успешното начало на строителните дейности. Когато бъде завършен, това ще бъде вторият храм в квартала. 

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заедно с митрополита посетиха днес обекта, предава репортер на Plovdiv24.bg.

"На добър час и благословен успех" пожела дядо Николай на Борисов, който от своя страна заяви:

"За много църкви и манастири сме отделили доста средства и всичко това се прави от душа. Тази църква тук е направена от нулата и след някой месец ще бъде освещаването! От всички храмове, за които сме отделили време и средства, най-много се гордея със "Свети Стефан" в Истанбул".

Припомняме, че Борисов е водач на листата на ГЕРБ за Пловдив град за предстоящите парламентарни избори на 19 април.