ЗАРЕЖДАНЕ...
ГЕРБ-СДС регистрира листата си с кандидати за народни представители от Пловдив-град
© Plovdiv24.bg
"Туко-що регистрирахме листата. Традиционен водач е Бойко Борисов и изказвам големи благодарности за това. Втори е Георги Георгиев, който е успешен министър на правосъдието. Няколко инициативи подхванахме с него, които дават резултат.
Монтирахме една от камерите, която ще дава по-голяма сигурност в града. Трети е Красимир Терзиев от младежки ГЕРБ, част от младите хора, които показват обновяване и възможността младите хора да определят политиката на България. Петя Петкова също е една от тях. Веднага след нея се нарежда и проф. Дженева, след няколко месеци ще има жълто училище в АМТИИ.
С наличието на толкова млади хора показваме, че можем да имаме нови и нови лица в нашите листи всеки път", сподели кметът на община Пловдив Костадин Димитров.
Кметът сподели, че от партията ще имат 1 месец да убедят хора за това, че всичко направено до сега е реалност.
"Всичко създаденото от правителството за 1 година е впечатляващо. Работим да имаме максимален резултат в Пловдив. Целта ни е да имаме колкото се може повече депутати в града и в страната", категоричен бе той.
Георги Георгиев сподели, че какви са били изпълнените задачи от кабинета "Желязков" за последите 11 месец. Той акцентира върху еврозоната и спасените 2 млн. евро по плана за възстановяване, както и множествето проверки в домовете за възрастни хора и спасените хора от домовете от ужасите.
От своя страна младото попълнените в листите Красимир Терзиев заговори за усложнен световен ред и за това, че гражданите ще имат нужда от сигурност.
Повече можете да видите във видеото, а цялата листа - в галерията.
Още по темата
/
Андрей Гюров: Вече има седем разследвания за престъпления срещу политическите права на гражданите
15.03
Партиите продължават да формират листите за изборите: Кои политици ще се борят за народния вот?
15.03
Атанас Атанасов: Когато се правят наденици и се редят листи, най-добре е да не надничаме вътре
15.03
Още от Институции
/
Нови образователни експозиции превръщат уроците по природни науки в реално изследване в НТГ-Пловдив
15.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
SpursPLD
преди 1 ч. и 6 мин.
такива неможачи, че даже и списъка с кандидати не могат да си форматират като хората :D :D ремонта на ремонта
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.