ГЕРБ-СДС регистрира листата си с кандидати за народни представители от Пловдив-град в 16 РИК, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

"Туко-що регистрирахме листата. Традиционен водач е Бойко Борисов и изказвам големи благодарности за това. Втори е Георги Георгиев, който е успешен министър на правосъдието. Няколко инициативи подхванахме с него, които дават резултат.

Монтирахме една от камерите, която ще дава по-голяма сигурност в града. Трети е Красимир Терзиев от младежки ГЕРБ, част от младите хора, които показват обновяване и възможността младите хора да определят политиката на България. Петя Петкова също е една от тях. Веднага след нея се нарежда и проф. Дженева, след няколко месеци ще има жълто училище в АМТИИ.

С наличието на толкова млади хора показваме, че можем да имаме нови и нови лица в нашите листи всеки път", сподели кметът на община Пловдив Костадин Димитров.  

Кметът сподели, че от партията ще имат 1 месец да убедят хора за това, че всичко направено до сега е реалност. 

"Всичко създаденото от правителството за 1 година е впечатляващо. Работим да имаме максимален резултат в Пловдив. Целта ни е да имаме колкото се може повече депутати в града и в страната", категоричен бе той.

Георги Георгиев сподели, че какви са били изпълнените задачи от кабинета "Желязков" за последите 11 месец. Той акцентира върху еврозоната и спасените 2 млн. евро по плана за възстановяване, както и множествето проверки в домовете за възрастни хора и спасените хора от домовете от ужасите. 

От своя страна младото попълнените в листите Красимир Терзиев заговори за усложнен световен ред и за това, че гражданите ще имат нужда от сигурност.

Повече можете да видите във видеото, а цялата листа - в галерията. 