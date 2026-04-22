В коалицията "Продължаваме промяната-Демократична България“ вече ясно се долавя напреженито след изборните резултати в Пловдивския многомандатен район и разпределението на мандатите, свързано с преференциалния вот.

Причината е конкуренцията между двама кандидати - Манол Пейков и Чило Попов - и неяснотата около това кой ще заеме място в следващото Народно събрание. Според официалните данни от преференциалното гласуване в Пловдив Асен Василев, който бе първи в листата за Пловдив-град, получава 5126 преференции, Чило Попов – 2803, а Манол Пейков – 2232.

Всичко зависи от кой избирателен район ще влезе водачът на листата Асен Василев – Пловдив или родното Хасково. където също бе водач. Изборът му ще има пряко отражение върху това дали Манол Пейков ще остане извън парламента.

Ситуацията предизвика публичен дебат в коалицията и размяна на позиции между представители на двете формации.

Атака от "Продължаме промяната"

Бившият заместник-председател на Народното събрание Мирослав Иванов разкритикува напрежението в коалицията, като заяви, че след всяка съвместна кампания се повтарят "вътрешни конфликти и борба за места“. По думите му в публичното пространство се създава усещане за едностранна вина на "Продължаваме промяната“, докато и двете формации имат различни практики при подреждането и кампаниите си. Той определи част от реакциите като лицемерие и подчерта, че подобни вътрешни спорове вредят на общото политическо представяне:

"При цялото ми уважение, но това лицемерие е просто нетърпимо. А аз съм човек, който не обича лицемерите. Дали имаме кусури всички? Имаме, разбира се! Но дали ДБ вече толкова избори предпочитат преференциалните си кампании? Да, предпочитат ги. Дали ние сме раздавали общите материали докато те своите лични - да, винаги се случва. Дали има изключения. Вероятно има."

"Дали Манол написа пост, в който да обяви, че най-работещите народни представители са от Да, България, докато беше депутатът с най-много отсъствия от пленарна зала (в комисията за българите в чужбина го видях 2 пъти за цяла година), да, написа го. Дали това е проявя на висока коалиционна култура? Убеден съм, че той ще попадне в “изключенията", за които е допустимо."

"Цялото това лицемерие ме отвращава до безкраен предел! Защото тая цялата акция от онзи ден не е случайна. Нито Манол, нито лидерите на ДБ казаха или направиха нещо. И това е винаги. Ей така - “случайно" си стават такива акции и хората си се ослушват. Докато ние имаме “лоша коалиционна култура. Винаги съм проявявал уважение към хората от ДБ. Но просто вече не се търпи", пише още Иванов.

Позиция на Асен Василев

От своя страна днес Асен Василев определи случващото се като "буря в чаша вода“. Той посочи, че Манол Пейков е бил на избираемо място в листата и е изместен след преференциален вот. Василев подчерта, че няма предварителни договорки за разпределение на мандатите и че логично ще се съобрази с района, в който е получил повече лични преференции – в случая Пловдив.

Въпреки това той заяви, че ако коалиционните партньори от "Демократична България“ и ДСБ настояват той да представлява Хасково, ще се съобрази с общото решение.