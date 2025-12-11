ИЗПРАТИ НОВИНА
Мирчев: Ние сме в очакване да видим дали ще има реални стъпки от страна на президента
Автор: ИА Фокус 20:47Коментари (0)155
© БНТ
Кабинетът го свалиха хората, които излязоха масово на площадите няколко пъти подред. Тази нова гражданска енергия, това връщане на гражданското общество всъщност беше правилният път. Но това е само първа стъпка към свалянето на кабинета. Но това е първа стъпка към разграждането на този модел. Не трябва никой да си прави илюзиите в момента, че е постигнат някакъв особен успех. Да - има оставка и това е добра първа стъпка. За да се разгради обаче модела Пеевски-Борисов в България е нужно много повече. Трябва всички да излязат да гласуват. Да се намерят 160 гласа за промяна на ВСС, за избор на нов главен прокурор. Ако ние това не успеем да направим се връщаме към старото и това е в момента целта на Борисов и Пеевски, това заяви в ефира на БНТ Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

"Те подават оставка, но всъщност се прегрупират с цел да си овладеят и служебния кабинет. Да саботират протестната енергия и да кажат "ето, видяхте ли сега?".

Оставката на кабинета е логична, заяви Мирчев, особено след снощи, допълни той. По думите му няма политик в България, който да "види тези 120, 150 хиляди души, да ги погледне - такъв масов протест, с такава енергия не е имало в последните 15 години".

"В момента, в който се качихме на сцената и обяснихме проблемите - с данъците, с осигуровките, със СУБТО - площадът отговори с "Оставка". Оттам нататък няма политик в България, който да каже аз ще тръгна срещу този площад. Когато 100 000 души разбират, че проблемът в България е този модел Борисов-Пеевски няма как ние да го неглижираме това нещо".

Оставката е на всички гневни хора, които излязоха на площада и изразиха гнева си.

Мирчев заяви, че "ако искаме да изкараме Пеевски от политическия модел на страната, ако искаме истинска европейска България, всички трябва да излязат да гласуват".

Категоричен беше, че други сглобки няма да има и няма да предадат доверието на хората.

"За да има 160 гласа ще има разговори. Тези разговори ще бъдат сложни, но те няма да са безпринципни".

Има пред нас още много работа, заяви той.

Преформатиране на властта в този парламент е само в мокрите сънища на Бойко Борисов, заяви Мирчев. Няма да има, категоричен беше той.

"Сега Борисов ще си пие чашата до дъно, защото ние няма да спрем, докато не изкараме Пеевски от политическия живот на страната. Борисов е негов ортак и съдружник".

Ако не се отървем от тези политически метастази, не можем да направим следващите стъпки, каза Мирчев. Моделът Борисов-Пеевски трябва да бъде хвърлен в коша, каза депутатът от ПП-ДБ.

Ние сме единствените, които се борят с този модел, заяви той. Другите само подскачат и имат само добри желания, допълни Мирчев.

Ивайло Мирчев каза, че "няма спомен досега да са били в един отбор с президента Румен Радев". Обясни, че с държавния глава имат сериозни геополитически разминавания на този етап.

"От друга страна обаче ние имаме доста автентична битка с тази мафия. Това, което виждам от страна на Радев е той да проведе същата битка. Нека видим. Ние сме в очакване да видим дали ще има реални стъпки от страна на президента".

Според Ивайло Мирчев моделът Борисов-Пеевски иска "сега да ни приспи и да ни обясни, че всичко ще бъде по стария начин". Всички трябва да гласуват, категоричен беше той.

"Страхът на Борисов не е еврозоната, страхът на Борисов се нарича Пеевски. Бащи на хаоса... Аз се надявам тези, които ни дадоха тези определения днес, завинаги да останат в българската политическа история. България да се раздели с политическата чалга".


