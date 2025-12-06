ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Минути преди полунощ: МФ публикува проекта за Бюджет 2026
Автор: Десислава Томева 07:29Коментари (0)195
©
Минути преди полунощ Министерството на финансите публикува проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 година, както и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г., представляваща мотиви към него.

Очаква се в понеделник да се проведе заседание на Съвета за тристранно сътрудничество и план-сметката да бъде внесена за обсъждане в Народното събрание.

Според новия законопроект отпадат:

– Увеличаването на данък дивидент от 5% на 10%.

– Увеличението на осигурителната вноска с 2 процентни пункта, което бе предвидено от 1 януари 2026 г.

– Изискването за софтуера СУПТО (Системата за управление на продажбите в търговските обекти).

Правителство, синдикати и работодатели се споразумяха за увеличение на заплатите в обществения сектор с 10%. Максималният осигурителен доход става 2300 евро.


Още по темата: общо новини по темата: 283
04.12.2025 Учителка за увеличениeто на заплатите: Няма да забогатея с тези пари, те догонват инфлацията
03.12.2025 Икономист: Ние правим бюджет за 2026 г. и за още 3 напред – но в съкратен
вид
03.12.2025 Какво е "автоматизъм" при заплатите
03.12.2025 Най-популярният новинар в TikTok: Нещо много голямо се случва в България
03.12.2025 Експерт: Парите не стигат до пощаджийката и машиниста в БДЖ, а до големите шефове!
03.12.2025 Парламентът гласува изтеглянето на Бюджет 2026
предишна страница [ 1/48 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Проф. Кръстева: От институциите зависи гражданите да почувстват е...
22:40 / 05.12.2025
Експерти: Оптималната температура на климатика в зимен режим е ме...
21:41 / 05.12.2025
Крупна компания се изнася от България, стотици остават без работа...
21:36 / 05.12.2025
Голяма верига изтегля от пазара продукт заради опасна бактерия
21:20 / 05.12.2025
Пенсионер за коледните добавки: Лелеее, как ще ги изхарча тези па...
19:46 / 05.12.2025
Какво показа проверката на "Антиспекула" за ноември и цените на 1...
20:12 / 05.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
08:50 / 05.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Дамата, която открадна два крема за 120 лева, е дъщеря на известен лекар в Пловдив
Дамата, която открадна два крема за 120 лева, е дъщеря на известен лекар в Пловдив
18:18 / 04.12.2025
Икономист: Левът да се запази, но да ce използва само в магазини, предлагащи български стоки
Икономист: Левът да се запази, но да ce използва само в магазини, предлагащи български стоки
09:19 / 04.12.2025
Един от най-великите българи, за когото малцина са чували, днес стана на 69
Един от най-великите българи, за когото малцина са чували, днес стана на 69
21:22 / 04.12.2025
Историци настояват за празнуване на 1400 години българска държава
Историци настояват за празнуване на 1400 години българска държава
12:27 / 04.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Никулден 2025
Бюджет 2026
ВК Марица, сезон 2025/2026
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: